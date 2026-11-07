Ít nhất 33 người bị thiệt mạng trong một vụ tấn công tại CHDC Congo

Các tay súng IS. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Vụ tấn công này không chỉ gây thương vong lớn và phá hủy nhiều nhà cửa mà còn buộc hàng trăm bệnh nhân, trong đó có những người bị nghi nhiễm virus Ebola, phải rời khỏi cơ sở y tế, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Ông Justin Paluku, đại diện của một tổ chức xã hội địa phương, cho biết vụ tấn công nhằm vào làng Cantine, thuộc tỉnh Bắc Kivu. Tổ chức bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công là Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF), nhóm vũ trang có nguồn gốc từ Uganda và tuyên bố trung thành với IS từ năm 2019. Lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy ít nhất 33 thi thể tại hiện trường, trong khi hơn 50 ngôi nhà bị phóng hỏa, cướp phá và nhiều tài sản khác bị phá hủy.

Vụ tấn công khiến người dân địa phương phải tháo chạy đến những khu vực khác trong tỉnh. Đáng chú ý, bạo lực đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Bệnh viện Kelekele tại Cantine, buộc khoảng 180 bệnh nhân phải sơ tán, trong đó có những trường hợp bị nghi nhiễm Ebola và một bệnh nhân đã được xác nhận mắc bệnh.

Giám đốc bệnh viện, ông Christian Kakule cảnh báo việc các trường hợp nghi nhiễm Ebola và người tiếp xúc gần không còn được giám sát có thể làm suy yếu nghiêm trọng nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện cho virus tiếp tục lây lan trong cộng đồng.

Vụ tấn công nêu trên diễn ra trong bối cảnh CHDC Congo đang đối mặt với đợt bùng phát dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo gây ra. Bắc Kivu là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh này, trong khi tình trạng bất ổn an ninh kéo dài cản trở hoạt động truy vết, cách ly và điều trị bệnh nhân.