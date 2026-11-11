Ít nhất 300 trường học ở Ý sơ tán vì cảnh báo bom hàng loạt

Bộ trưởng Giáo dục Ý Giuseppe Valditara cho biết các cảnh báo ban đầu được đánh giá là tin giả, trong khi số trường bị ảnh hưởng có thể tiếp tục tăng.

Theo thông báo của Bộ trưởng Valditara, hàng loạt trường học đã nhận được thông điệp đe dọa đánh bom, buộc các cơ sở giáo dục phải triển khai biện pháp sơ tán và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Một trường học tại thủ đô Rome thông báo với phụ huynh qua ứng dụng nhắn tin rằng toàn bộ học sinh đã được đưa đến khu vực an toàn và được giáo viên giám sát sau khi nhận cảnh báo bom trên toàn quốc.

Rome, Ý. Ảnh: Unsplash

Ông Valditara cho rằng việc hàng trăm trường học cùng nhận được cảnh báo cho thấy những lời đe dọa này có thể không đáng tin cậy. Dù vậy, các trường vẫn phải sơ tán học sinh để bảo đảm an toàn.

Theo nội dung email cảnh báo đánh bom gửi đến các trường học, người gửi tự xưng là 'Mikhail Andropov, lãnh đạo của Vilayat Misoginistan'. Đáng chú ý, cái tên này cũng xuất hiện trong các email nhận trách nhiệm về những lời đe dọa đánh bom gửi đến một số tòa soạn báo tại Ireland và Bulgaria hôm 6/11.

Người phát ngôn cảnh sát Rome xác nhận lực lượng chức năng Ý đang điều tra vụ việc nhằm xác định nguồn gốc và mức độ nghiêm trọng của các cảnh báo.

Những ngày gần đây, hàng loạt lĩnh vực tại châu Âu đã trở thành mục tiêu của các vụ việc gây gián đoạn. Tại Pháp, một số hệ thống siêu thị và ngân hàng máu bị ảnh hưởng bởi các sự cố an ninh mạng. Trong khi đó, những lời đe dọa đánh bom đã gây xáo trộn hoạt động kiểm soát không lưu và chương trình phát sóng của một số đài truyền hình trên khắp châu Âu.