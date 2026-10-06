Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ va chạm thuyền trên sông Congo

Giới chức địa phương ngày 5/10 cho biết vụ tai nạn xảy ra ngày 4/10 gần khu vực Ngombe-Lukolela, thuộc tỉnh Équateur. 2 phương tiện đường thủy bằng gỗ có gắn động cơ đã va chạm trên sông.

Vào thời điểm đó, một chiếc đang di chuyển từ khu vực Ubangi ở Tây Bắc nước này đến thủ đô Kinshasa, trong khi chiếc còn lại đi từ Kinshasa đến Lukolela, gần địa điểm xảy ra tai nạn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót.

Nguyên nhân vụ va chạm hiện chưa được xác định. Một nhân viên an ninh chứng kiến vụ việc cho biết chiếc thuyền đi từ Ubangi chở quá nhiều hàng hóa và bị chìm sau khi va chạm, khiến nhiều hành khách mắc kẹt dưới nước.

Các vụ tai nạn đường thủy gây chết người thường xuyên xảy ra tại CHDC Congo, trong bối cảnh tình trạng chở quá tải, đi lại vào ban đêm, tiêu chuẩn an toàn thấp và cơ sở hạ tầng đường thủy hạn chế khiến việc di chuyển trên các con sông tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tháng 7 vừa qua, ít nhất 20 học sinh đã thiệt mạng khi chiếc thuyền gỗ chở các em trở về nhà sau kỳ thi cấp bang bị chìm gần nơi hợp lưu của sông Sankuru và sông Kasai.