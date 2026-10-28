Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt tại Tây Ban Nha

Bà Esther Padilla, người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha, chia sẻ với đài truyền hình quốc gia TVE rằng số người chết "chắc chắn sẽ còn tăng lên". Theo bà Padilla, hai đoàn tàu đang di chuyển cùng chiều thì một chiếc đâm vào đuôi chiếc còn lại đang dừng đỗ, lực tông mạnh khiến hai toa tàu bị trật bánh.

Theo số liệu do chính quyền Castilla La Mancha đưa ra chiều 28/10, số người thiệt mạng đã tăng lên 30.

Vụ tai nạn khiến cơ quan quản lý đình chỉ toàn bộ dịch vụ đường sắt cao tốc giữa Madrid và khu vực Andalusia. Ảnh Reuters.

Vụ va chạm liên quan đến một tàu cao tốc AVE đi từ Madrid đến Seville do công ty đường sắt nhà nước Renfe vận hành, chở 397 hành khách, và một tàu do công ty tư nhân Iryo vận hành với 147 hành khách.

Công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương. Báo El Mundo cho biết lực lượng cứu hỏa từ các thị trấn lân cận cùng ba trực thăng y tế và hai xe cấp cứu lưu động đã được huy động.

Thị trưởng Urda, ông Manuel Galan, xác nhận chính quyền đã yêu cầu chuẩn bị một nhà thi đấu thể thao tại địa phương để làm nơi tiếp nhận các nạn nhân. Trên nền tảng X, Thị trưởng Madrid Jose Luis Martínez-Almeida cũng cho biết thủ đô đang cử các đội y tế khẩn cấp và lính cứu hỏa đến hỗ trợ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez bày tỏ sự bàng hoàng về vụ việc và cho biết ông đang giữ liên lạc chặt chẽ với Bộ trưởng Giao thông Oscar Puente cùng người đứng đầu khu vực Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page. Trong khi đó, đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt ADIF đã đình chỉ toàn bộ dịch vụ đường sắt cao tốc giữa Madrid và khu vực Andalusia. Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha cũng đã cử một đội chuyên môn điều tra thảm họa đến hiện trường, nguyên nhân chính thức của vụ va chạm vẫn đang được làm rõ.

Về phía quốc tế, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani thông báo lãnh sự quán Italy tại Madrid đang rà soát xem có công dân nước này trong số những người bị nạn hay không và sẵn sàng hỗ trợ.

Thảm kịch này gióng lên hồi chuông báo động về an toàn đường sắt tại Tây Ban Nha, xảy ra chỉ 9 tháng sau một vụ trật bánh và đâm tàu ở miền nam nước này khiến 45 người thiệt mạng. Năm 2013, một thảm kịch đường sắt từng xảy ra tại nước này và cướp đi sinh mạng của 80 người.