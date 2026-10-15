Ít nhất 28 học sinh và 1 giáo viên tử vong trong vụ sập mái trường học

Xe cứu thương chở các học sinh bị thương sau vụ sập mái trường học tại Peshawar, Pakistan. Ảnh: AP

Ông Bilal Ahmed, đại diện lực lượng cứu hộ địa phương, nói với Đài CNN rằng mưa lớn đã khiến mái của tòa nhà hai tầng tại thành phố Peshawar này bị sập. Ông cho biết thêm, một số học sinh vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các em.

Asim Khan, phát ngôn viên Bệnh viện Lady Reading ở Peshawar, nói rằng có 47 trẻ em bị thương. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy các xe cứu thương đang di chuyển nhanh qua những con phố hẹp, trong khi đám đông tập trung bên ngoài tòa nhà trường học.

Hãng tin AP dẫn lời các nhân chứng cho hay, người dân địa phương là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, và lực lượng cứu hộ cũng đã đến đây chỉ vài phút sau đó. Nhà chức trách Pakistan cho biết, ít nhất 28 học sinh và 1 giáo viên đã tử vong trong vụ việc.

Vụ sập mái trường học này xảy ra chỉ vài tuần sau vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở Thủ đô Islamabad của Pakistan, khiến ít nhất 14 trẻ sơ sinh tử vong. Đám cháy xảy ra tại khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh ở tầng ba. Các quan chức cho biết ngọn lửa lan nhanh đến mức nhân viên y tế chỉ kịp cứu được 1 trong số 15 trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại đó.

Kết quả điều tra cho thấy khu vực này không được trang bị hệ thống báo cháy hay hệ thống phun nước tự động; bệnh viện cũng thiếu các quy trình chi tiết và công tác đào tạo ứng phó với hỏa hoạn hoặc các tình huống khẩn cấp khác.

Trước đó, hồi tháng 7, vụ sập mái tại một trung tâm dạy thêm đang trong quá trình xây dựng ở thành phố Lahore, miền đông Pakistan, đã khiến ít nhất 14 học sinh thiệt mạng.

Theo CNN