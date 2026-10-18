Ít nhất 17 người thiệt mạng, 35 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại Ấn Độ

Bài viết trên trang mạng xã hội X của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh chụp màn hình)

Vụ giẫm đạp xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút (theo giờ địa phương) tại một khu nhà rạp dựng tạm để phục vụ lễ hội thường niên ở khu phố Chorbagan Sarbojanin của thành phố.

Theo các bản tin, hàng nghìn người đã tập trung tại địa điểm tổ chức. Khi một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống, những người đứng bên ngoài đổ xô vào khu nhà rạp để tránh mưa, dẫn đến vụ giẫm đạp.

Một nhân chứng cho biết một số người đã bất tỉnh do bị đám đông chen lấn, xô đẩy. Một số người bị thương được đưa đến bệnh viện bằng xe máy.

Sau đó, ban tổ chức đã đóng cửa khu vực này, không cho mọi người tiếp tục vào.

Bikash Das, một trong những người tổ chức sự kiện, cho biết nguyên nhân chính xác dẫn đến thảm kịch vẫn chưa được xác định và ưu tiên trước mắt là triển khai công tác cứu hộ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mô tả vụ việc là “vô cùng đau lòng”.

“Trái tim tôi hướng về những người đã mất đi người thân. Mong những người bị thương sớm bình phục. Chính quyền bang Tây Bengal đang hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bằng mọi biện pháp có thể”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đăng tải trong một bài viết trên mạng xã hội X.