Ít nhất 16 người thiệt mạng do động đất tại Tây Tạng (Trung Quốc)

Hơn 300 ngôi nhà đã bị sập trong trận động đất xảy ra lúc 22h33’ ngày 22/10 giờ địa phương (23h33’ giờ Việt Nam). Các quan chức vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai công tác cứu hộ.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở khu vực miền núi, cách Na Khúc (Nagqu) khoảng 190 km về phía Đông - Đông Bắc và cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng 390 km về phía Đông Bắc. Trận động đất, có độ sâu chấn tiêu 10 km, đã làm gián đoạn các dịch vụ điện và viễn thông tại một số khu vực.