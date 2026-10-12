Ít nhất 139 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Djibouti

Người di cư trên trên thuyền ở ngoài khơi. Ảnh minh họa: TTXVN

Khoảng 84 người đã mất tích trong vụ lật thuyền ngoài khơi Djibouti. Theo IOM, chiếc thuyền gặp nạn trong đêm ngày 8 hoặc rạng sáng ngày 9.10 khi đang di chuyển từ Djibouti đến Yemen.

Hơn 80 người sống sót sau vụ tai nạn, tất cả đều mang quốc tịch Ethiopia. Đây là một trong những vụ tai nạn đường biển gây thương vong lớn nhất trên tuyến di cư từ khu vực Sừng châu Phi đến bán đảo Ả Rập.

Hiện IOM đang cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý - xã hội, lương thực và các nhu yếu phẩm khác cho những người sống sót tại trung tâm hỗ trợ người di cư của tổ chức ở Obock.

Tổ chức cũng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Trong khi đó, lực lượng chức năng Djibouti tiếp tục tìm kiếm người mất tích, chăm sóc y tế cho những người sống sót và thu xếp mai táng cho các nạn nhân thiệt mạng.

Djibouti là điểm trung chuyển trên tuyến di cư từ vùng Sừng châu Phi tới bán đảo Arab. Theo IOM, mỗi năm hàng trăm nghìn người di cư, chủ yếu đến từ Ethiopia và Somalia, đi qua nước này, vượt Eo biển Bab el-Mandeb để tới các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia.

Trong đó, nhiều người buộc phải rời bỏ quê hương do xung đột, thiên tai, trong khi những người khác phải tìm kiếm việc làm và cơ hội cải thiện kinh tế.

Vùng biển ngoài khơi Djibouti cũng là một trong những tuyến đường di cư nhộn nhịp nhất thế giới, chiếm hầu hết dòng người di cư từ khu vực Sừng châu Phi.

Tuy nhiên, đây cũng là một tuyến đường nguy hiểm, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn gây thương vong lớn. Nhiều người thiệt mạng do phải đi bộ quãng đường dài dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt hoặc trong các vụ lật thuyền trên Biển Đỏ và vịnh Aden.

Theo thống kê của IOM, trong năm 2025, hơn 900 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích khi di chuyển trên tuyến đường này.