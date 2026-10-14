Ít nhất 13 trẻ em thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Ấn Độ

Sự cố thảm khốc này đã khiến ít nhất 13 người bị đuối nước, trong đó toàn bộ nạn nhân thiệt mạng đều là trẻ em dưới 15 tuổi. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 tối thuộc địa bàn quản lý của đồn cảnh sát Raghopur, nằm cách trung tâm hành chính quận khoảng 70 km.

Các nạn nhân chủ yếu là cư dân của làng Rampur Shyamchand, đang trên đường di chuyển sang một ngôi làng đối diện bên kia sông để tham dự một buổi tiệc thì chiếc thuyền bất ngờ bị chìm.

Ít nhất 13 trẻ em thiệt mạng trong vụ lật thuyền trên sông ở Ấn Độ. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương cùng Lực lượng Ứng phó Thảm họa Bang (SDRF) và Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) đã nhanh chóng được triển khai phối hợp với các thợ lặn địa phương để tìm kiếm những người còn mất tích. Bên cạnh bảy em nhỏ được cứu sống và chuyển đến bệnh viện điều trị trong tình trạng ổn định, cơ quan chức năng ghi nhận vẫn còn khoảng ba đến bốn người mất tích sau vụ tai nạn.

Trả lời truyền thông địa phương về vụ việc, bà Varsha Singh, quan chức quận Vaishali, cho biết: "Thuyền được cho là chở từ 15 đến 20 người, phần lớn là trẻ em. Số lượng chính xác hiện chưa được xác định. Cho đến nay đã vớt được 13 thi thể và tất cả các nạn nhân đều dưới 15 tuổi".

Bà Singh cũng thông tin thêm về công tác ứng cứu tại hiện trường: "Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành. Các thợ lặn địa phương đang được hỗ trợ bởi Lực lượng Ứng phó Thảm họa Bang. Cho đến nay, bảy trẻ em đã được cứu sống. Các em đang được điều trị tại bệnh viện NMCH ở Patna và tình trạng được cho là đã ổn định".

Trước thảm kịch đau thương này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc: "Sự mất mát về người trong vụ lật thuyền ở Vaishali, Bihar là vô cùng đau đớn. Tấm lòng của tôi hướng về các gia đình tang quyến trong thời điểm khó khăn này. Tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị thương sớm hồi phục. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ những người bị ảnh hưởng".