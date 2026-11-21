Sự cố này xảy ra tại khu vực Chakpikarong thuộc huyện Chandel, khi các nạn nhân đồng loạt xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nguy hiểm sau khi uống loại rượu không rõ nguồn gốc

Thủ hiến bang Manipur Yumnam Khemchand Singh ngày 20/11 đã đến thăm các bệnh nhân tại Bệnh viện Shija và Bệnh viện Babina ở thành phố Imphal. Ông cho biết hơn 140 người đang điều trị tại Bệnh viện Shija, hơn 41 người ở Bệnh viện Babina và số ca tử vong đã lên 11 trong vòng 48 giờ.

Chính quyền đã cử đội ngũ bác sĩ chuyên khoa cùng thuốc men thiết yếu đến huyện Chandel để hỗ trợ điều trị. Ông Singh tuyên bố trên mạng xã hội: "Chính quyền sẽ tiến hành một cuộc điều tra và những kẻ có lỗi sẽ bị trừng phạt".

Hàng trăm người nhập viện sau ngộ độc. Ảnh: poknapham

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, số rượu gây ngộ độc được mua từ khu vực Sugnu, huyện Kakching lân cận.

Chính quyền huyện Chandel đã phát cảnh báo, yêu cầu người dân không sử dụng rượu tự nấu hoặc đồ uống có cồn không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo không tiêu thụ, bán, chia sẻ hay tiêu hủy số rượu nghi vấn trước khi thông báo cho nhà chức trách.

Các tổ chức xã hội, hội phụ nữ và câu lạc bộ thanh niên địa phương được đề nghị phối hợp nâng cao nhận thức, phát hiện những người có nguy cơ và hỗ trợ họ tiếp cận dịch vụ y tế.

Ngộ độc rượu giả là vấn đề thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, nơi rượu tự chế giá rẻ được bán trôi nổi ngoài hệ thống kiểm soát của nhà nước. Những sản phẩm này đôi khi bị pha methanol, hóa chất công nghiệp độc hại, để tăng nồng độ và lợi nhuận.

Trong khi một chai whisky hoặc rum hợp pháp dung tích 700 ml có giá khoảng 400 rupee, rượu tự chế chỉ có giá 25-30 rupee, tương đương chưa đến 1 USD. Methanol có thể gây mù lòa, tổn thương gan nghiêm trọng và tử vong nếu đi vào cơ thể với lượng lớn.