Ít nhất 10 tàu bị tấn công trong 4 ngày tại eo biển Hormuz, mức cao nhất kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát

Tàu trên eo biển Hormuz, gần bờ biển cảng Bandar Abbas của Iran. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu của công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và Văn phòng Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), ngày 13 và Chủ nhật tuần trước (ngày 11) lần lượt có 4 và 6 tàu bị tấn công, đều là mức cao nhất trong một ngày kể từ khi xung đột nổ ra.

Nguồn tin cho biết, các vụ tấn công gần đây khiến 2 thuyền viên mất tích và 1 tàu container bị chìm.

Trong tháng này, eo biển Hormuz đã xảy ra 23 vụ tấn công tàu thuyền, gần gấp đôi mức trung bình hằng tháng kể từ khi xung đột bùng phát.

Nhà phân tích Barun Gupta của Vanguard cho rằng, việc xuất khẩu năng lượng phục hồi trở lại trong thời gian gần đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến số vụ tấn công gia tăng. Theo ông Barun Gupta, việc Iran tăng cường tấn công nhằm cho thấy Tehran vẫn có khả năng gây gián đoạn đà phục hồi của hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Ông Gupta cho biết thêm, tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump cam kết sẽ không tiếp tục tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Điều này có thể khiến Tehran cho rằng nguy cơ Mỹ leo thang quân sự trong ngắn hạn là thấp, từ đó có cơ hội gia tăng sức ép hơn nữa.