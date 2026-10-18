Ít nhất 10 người thiệt mạng do chen lấn tại lễ hội ở Ấn Độ

Người dân tham gia sự kiện tôn giáo ở khu vực Puri của bang Odisha, miền Đông Ấn Độ. Ảnh tư liệu - minh họa: ANI/TTXVN phát

Vụ việc xảy ra tại khu vực Chorbagan, phía Bắc Kolkata, nơi hàng trăm người tập trung chờ vào khu vực thờ cúng. Mưa bất ngờ khiến đám đông chen lấn, xô đẩy, nhiều người ngã xuống và gây ra tình trạng giẫm đạp hỗn loạn.

Giới chức cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa ít nhất 35 người đến bệnh viện cấp cứu, trong đó 10 người được cho là đã tử vong. Nhà chức trách đang tiếp tục xác minh số thương vong và điều động lực lượng ứng phó thảm họa đến hiện trường để hỗ trợ cứu hộ, kiểm soát tình hình.

Sau vụ việc, Thủ hiến bang Tây Bengal Suvendu Adhikari cùng các quan chức địa phương đã tới bệnh viện thăm hỏi nạn nhân, chỉ đạo công tác điều trị và khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc, tập trung làm rõ công tác tổ chức và kiểm soát đám đông tại địa điểm diễn ra lễ hội. Số người tử vong và bị thương có thể được cập nhật khi quá trình xác minh hoàn tất.