Giữa hành trình khám phá động Phong Nha ở Quảng Trị, nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi bắt gặp một ngôi đền cổ nằm lưng chừng núi đá vôi, phía trên dòng sông Son xanh biếc. Không quá nổi bật giữa cảnh quan kỳ vĩ của núi rừng và hang động, Tiên Sư Cốc Tự (đền thờ Thần Động) lại mang đến một trải nghiệm khác biệt về đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân bản địa.

Dấu tích tín ngưỡng bên cửa kỳ quan

Muốn lên đền, du khách phải men theo những bậc cầu thang quanh co, uốn lượn theo sườn núi. Càng lên cao, không gian càng tách biệt với sự nhộn nhịp bên dưới. Ngôi đền hiện ra giữa màu xanh cây rừng và những vách núi đá vôi, hướng mặt về phía Đông Nam.

Tiên Sư Cốc Tự - ngôi đền cổ hơn 400 năm tuổi nằm nép mình bên cửa động Phong Nha, là điểm đến mang đậm dấu ấn tín ngưỡng dân gian giữa miền di sản.

Đền nằm trên diện tích khoảng 300m², cách mặt nước sông dẫn vào động Phong Nha khoảng 50m. Theo tư liệu lịch sử, công trình được xây dựng vào cuối thế kỷ XVI, dưới thời nhà Mạc.

Trải qua biến động thời gian và chiến tranh, ngôi đền từng bị hư hỏng. Năm 1999, công trình được chính quyền tỉnh Quảng Bình khi ấy tôn tạo và tiếp tục được phục dựng vào năm 2013.

Tên gọi Tiên Sư Cốc Tự gắn với tín ngưỡng thờ Thần Động, vị thần được người dân tôn xưng là Tiên Sư, tin rằng có vai trò trấn ngự vùng động Phong Nha.

Theo quan niệm dân gian, khu vực này là nơi hội tụ sinh khí giữa trời và đất, có nguồn nước chảy ra bất tận. Người dân gửi gắm vào vị thần sự che chở, cầu mong cuộc sống bình an, mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa.

Tín ngưỡng ấy còn được ghi dấu qua những sắc phong dưới triều Nguyễn. Thần Động từng được vua Gia Long phong là thần Hiển Linh, sau đó được vua Minh Mạng gia phong là thần Ưng Diệu.

Ngôi đền cổ nằm cách cửa đường thủy vào động Phong Nha khoảng 50m, tạo nên một điểm dừng chân đặc biệt giữa không gian di sản.

Tiên Sư Cốc Tự được người dân lập để thờ vị thần được tin là che chở, bảo vệ hang động Phong Nha.

Không chỉ có giá trị về tín ngưỡng, ngôi đền còn lưu giữ những nét kiến trúc truyền thống. Công trình được phục dựng theo nguyên bản, mang sắc thái kiến trúc Phật giáo. Phần hậu đình có hình tượng hai con rồng chầu mặt trăng, còn gọi là lưỡng long chầu nguyệt, biểu trưng cho sự linh thiêng và những ước vọng tốt lành.

Không gian đền gồm phương đền và hậu đền. Phương đền là nơi du khách dừng chân, nghỉ ngơi, chuẩn bị lễ vật trước khi vào dâng hương. Phía trong, hậu đền có ba gian, gian giữa đặt bàn thờ thần chủ.

Trên bàn thờ là bài vị ghi thần hiệu Phong Nha Tiên sư cốc thần. Phía trên có bức hoành phi với hai chữ Phụng Thiên, thể hiện quan niệm tôn kính trời đất và sự linh thiêng của nơi thờ tự.

Điều làm nên nét riêng của Tiên Sư Cốc Tự không chỉ là tuổi đời hay kiến trúc, mà còn là câu chuyện về tục thờ Thần Động và lễ cầu mưa của cư dân địa phương.

Trước đây, vào tháng 5 âm lịch hằng năm, người dân trong vùng thường tổ chức lễ cầu mưa tại đền. Đây là thời điểm mùa khô kéo dài, nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trở nên cấp thiết.

Trong lễ cúng, người dân chuẩn bị lễ vật, sớ trình dâng lên thần linh, cầu xin trời đổ mưa, mùa màng tươi tốt. Một nghi thức đáng chú ý là lễ xin nước thần, gửi gắm ước vọng về nguồn nước dồi dào để cây cối sinh sôi, cuộc sống no đủ.

Từ đó, tín ngưỡng thờ Thần Động không đơn thuần là sự gửi gắm niềm tin tâm linh mà còn phản ánh khát vọng về cuộc sống bình yên, no đủ của người dân qua nhiều thế hệ.

Thêm trải nghiệm văn hóa cho du lịch Phong Nha

Hiện nay, lễ cầu mưa không còn được tổ chức thường xuyên như trước. Ngôi đền chủ yếu phục vụ nhu cầu dâng hương, tìm hiểu văn hóa tâm linh của người dân và du khách khi đến tham quan động Phong Nha.

Từng là nơi người dân tổ chức lễ cầu mưa vào tháng 5 âm lịch, Tiên Sư Cốc Tự lưu giữ câu chuyện về đời sống tín ngưỡng của cư dân vùng Phong Nha.

Ngày nay, bên cạnh hành trình khám phá động Phong Nha, du khách có thể ghé Tiên Sư Cốc Tự để tìm hiểu thêm những lớp trầm tích văn hóa bản địa.

Với anh Phan Xuân Trung, một du khách tham quan Tiên Sư Cốc Tự, điều đáng nhớ không chỉ là vị trí đặc biệt của ngôi đền bên cửa động mà còn là những câu chuyện văn hóa gắn với vùng đất này.

Anh Trung cho rằng nhiều người đến Phong Nha thường tập trung khám phá vẻ đẹp của hang động, sông ngầm và thạch nhũ. Tuy nhiên, khi biết thêm về lịch sử ngôi đền, tục thờ Thần Động và lễ cầu mưa của cư dân bản địa, chuyến tham quan có thêm một chiều sâu khác. Đây cũng là cách để du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần, những phong tục đã được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin tâm linh, Tiên Sư Cốc Tự còn mở ra một góc nhìn khác về Phong Nha - Kẻ Bàng. Bên cạnh những dòng sông ngầm, thạch nhũ kỳ ảo và hệ thống hang động kỳ vĩ, vùng đất này còn có những câu chuyện văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, bên cạnh giá trị nổi bật về cảnh quan và hệ thống hang động, khu vực Phong Nha còn có nhiều di tích, điểm đến văn hóa tâm linh mang dấu ấn lịch sử và đời sống tín ngưỡng của cộng đồng địa phương.

Ông Thắng cho rằng Tiên Sư Cốc Tự là một trong những địa điểm có giá trị văn hóa cần được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách. Việc kết nối những điểm đến như đền thờ Thần Động với hành trình tham quan động Phong Nha sẽ góp phần làm phong phú trải nghiệm, giúp du khách hiểu sâu hơn về vùng đất di sản, thay vì chỉ dừng lại ở việc khám phá cảnh quan thiên nhiên.

"Trong bối cảnh du lịch ngày càng phát triển, những điểm đến như Tiên Sư Cốc Tự có thể trở thành một mảnh ghép bổ sung cho sản phẩm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. Bởi sức hấp dẫn của một vùng di sản không chỉ nằm ở những gì thiên nhiên tạo tác qua hàng triệu năm, mà còn ở những câu chuyện văn hóa được con người gửi lại qua nhiều thế hệ", ông Thắng nhấn mạnh.

Giữa miền hang động kỳ vĩ, ngôi đền cổ bên cửa Phong Nha vẫn lặng lẽ lưu giữ những ước vọng bình dị của cư dân bản địa mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và cuộc sống bình an.

Phong Nha - Kẻ Bàng đón gần 1 triệu lượt khách trong 8 tháng Trong 8 tháng đầu năm 2026, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đón 953.175 lượt khách tham quan, mang về tổng doanh thu hơn 342 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng phục vụ 368.947 lượt khách, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến di sản, đồng thời mở ra dư địa phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, kết hợp khám phá thiên nhiên với trải nghiệm văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng bản địa.