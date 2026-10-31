Ít ai nhận ra NSND Công Lý thời trẻ sở hữu vẻ ngoài phong trần này

Hình ảnh NSND Công Lý thời trẻ vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của khán giả. Với gương mặt trẻ trung, đôi mắt to cùng biểu cảm hóm hỉnh, nam nghệ sĩ khiến nhiều người thích thú khi nhìn lại diện mạo thời thanh xuân.

Trong ảnh, nam nghệ sĩ diện áo phông đơn giản, mái tóc cắt ngắn, đứng khoanh tay trước ngực. Gương mặt điển trai, đôi mắt to và vẻ tinh nghịch tạo nên nét riêng của Công Lý ở thời điểm còn trẻ.

Đáng chú ý, bức ảnh đi kèm dòng trạng thái hài hước: "Mắt to quá đây này". Cách chia sẻ dí dỏm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ thích thú khi được nhìn lại hình ảnh khác biệt của nam nghệ sĩ so với diện mạo quen thuộc trên màn ảnh.

Trước khi trở thành gương mặt nổi tiếng của sân khấu và truyền hình, Công Lý đã có quá trình dài theo đuổi nghệ thuật. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1993. Nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn thuộc các thể loại hài kịch lẫn chính kịch.

Trong sự nghiệp, vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân được xem là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Công Lý. Với lối diễn duyên dáng, biểu cảm đa dạng và cách tung hứng hài hước, nhân vật Cô Đẩu trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả mỗi dịp Tết.

Đáng chú ý ngoài Táo Quân, nghệ sĩ Công Lý còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Khi người đàn ông góa vợ bật khóc, Bão qua làng, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Hoa hồng trên ngực trái và Gia đình mình vui bất thình lình. Nam nghệ sĩ cũng từng góp mặt trong các phim điện ảnh như Vua bãi rác, Người Mỹ trầm lặng, Vũ điệu tử thần và Tâm hồn mẹ.

Từ chàng diễn viên trẻ với vẻ ngoài điển trai, ánh mắt tinh nghịch đến nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, NSND Công Lý đã trải qua hành trình dài gắn bó với nghệ thuật. Những hình ảnh cũ được chia sẻ không chỉ gợi nhớ thanh xuân của nam nghệ sĩ mà còn giúp người hâm mộ nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Hiện tại, Công Lý nhận được nhiều sự quan tâm sau biến cố sức khỏe năm 2021. Trong quá trình phục hồi, anh luôn có sự đồng hành của bà xã Ngọc Hà. Cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp trên mạng xã hội.

Mặc dù sức khỏe đã có tiến triển tốt nhưng anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, chưa lấy lại phong độ diễn xuất thời đỉnh cao. Dù vậy, NSND Công Lý vẫn từng bước quay lại với công việc.