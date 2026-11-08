Ít ai ngờ túi trà giải phóng tới 2.500 hạt vi nhựa khi ngâm trong nước nóng

Vi nhựa là những mảnh nhựa có kích thước nhỏ hơn 5mm. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua thực phẩm và nước uống. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ tiềm tàng giữa việc tiếp xúc với vi nhựa và các vấn đề sức khỏe như viêm nhiễm, tổn thương tế bào.

Trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Recep Tayyip Erdogan (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kiểm tra khả năng giải phóng vi nhựa từ túi trà nylon khi tiếp xúc với nước nóng.

Nhóm nghiên cứu ngâm các túi trà nylon được bán trên thị trường trong 150ml nước ở nhiệt độ khoảng 95 độ C, trong thời gian 3 phút. Kết quả phân tích cho thấy lượng vi nhựa trong nước dao động từ 555 đến 2.498 hạt.

Theo các nhà nghiên cứu, quá trình ngâm túi trà trong nước nóng có thể khiến các hạt nhựa siêu nhỏ và một số hóa chất từ vật liệu làm túi trà giải phóng vào nước uống.

Các túi trà nylon được sử dụng trong nghiên cứu được sản xuất từ sợi nhựa, thay vì giấy. Một số loại túi trà hình chóp phổ biến trên thị trường thuộc nhóm này, dù không phải tất cả túi trà có thiết kế hình chóp đều chứa nhựa.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế npj Science of Food.

Túi trà làm từ sợi nhựa có thể giải phóng hàng nghìn hạt vi nhựa khi ngâm trong nước nóng. Ảnh minh họa: AI

Phát hiện BPA và chất hóa dẻo trong nước trà

Ngoài vi nhựa, nghiên cứu còn phát hiện một số hóa chất có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động nội tiết trong nước dùng để pha trà, trong đó có bisphenol A (BPA) và phthalate, nhóm chất hóa dẻo thường được sử dụng trong sản xuất nhựa.

BPA được sử dụng trong một số loại hộp đựng thực phẩm bằng nhựa và lớp lót bên trong lon thực phẩm. Hóa chất này có khả năng bắt chước hoạt động của hormone estrogen trong cơ thể người, từ đó làm dấy lên những lo ngại về tác động đối với hệ nội tiết.

Trong khi đó, phthalate được sử dụng để tăng độ mềm và tính linh hoạt của nhựa. Nhóm hóa chất này có thể xuất hiện trong nhiều sản phẩm quen thuộc, từ vật liệu lát sàn vinyl đến đồ gia dụng.

Cả BPA và phthalate đều đang được tiếp tục nghiên cứu về những ảnh hưởng tiềm tàng đối với hệ nội tiết và sức khỏe sinh sản. Mức độ rủi ro phụ thuộc vào từng loại hóa chất cũng như liều lượng và thời gian tiếp xúc.

Trà lá rời giúp hạn chế nguy cơ tiếp xúc từ túi trà nhựa

Một trong những cách đơn giản để giảm tiếp xúc với vi nhựa từ túi trà là chuyển sang sử dụng trà lá rời. Người dùng có thể lựa chọn dụng cụ lọc trà bằng thép không gỉ hoặc gốm sứ để pha trà mà không cần đến túi lọc bằng nhựa.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra thành phần và chất liệu trên bao bì cũng giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp hơn. Các vật liệu cần lưu ý gồm nylon và polyethylene terephthalate (PET), một loại nhựa được sử dụng phổ biến trong sản xuất bao bì.

Đáng chú ý, không phải tất cả túi trà làm từ giấy đều hoàn toàn không chứa nhựa. Một số sản phẩm vẫn sử dụng thành phần nhựa trong lớp vật liệu hoặc công đoạn hàn kín miệng túi. Vì vậy, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ chất liệu cấu thành sản phẩm thay vì chỉ dựa vào nhãn ghi "túi trà giấy".