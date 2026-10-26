Isuzu mu-X 2026 ra mắt tại Thái Lan, giá từ 917 triệu đồng

Isuzu mu-X 2026 tại Thái Lan được phân phối với nhiều phiên bản, sử dụng động cơ diesel 2.2L Ddi Maxforce gồm bản tăng áp thông thường và bản tăng áp kép Bi-Turbo. Giá bán dao động từ 1.197.000 đến 1.774.000 Baht, tương đương khoảng 917 triệu đến 1,36 tỷ đồng.

Ở nhóm phiên bản Bi-Turbo, bản Elegant 4x2 có giá 1.474.000 Baht (khoảng 1,13 tỷ đồng), RS 4x2 giá 1.674.000 Baht (1,28 tỷ đồng) và RS 4WD giá 1.774.000 Baht (1,36 tỷ đồng).

Các phiên bản dùng động cơ 2.2L Ddi Maxforce thông thường có giá từ 1.197.000 Baht cho bản Active 4x2. Những bản Elegant 4x2, Ultimate 4x2, Ultimate 4WD, RS 4x2 và RS 4WD có giá lần lượt 1.432.000, 1.557.000, 1.657.000, 1.627.000 và 1.727.000 Baht.

Các mức giá trên áp dụng cho màu sơn ánh kim, đã bao gồm thuế VAT 7%. Khách hàng chọn màu trắng ngọc trai Dolomite phải trả thêm 12.000 Baht, tương đương khoảng 9,2 triệu đồng.

Động cơ mới, công suất 204 mã lực

Điểm nhấn của Isuzu mu-X 2026 là động cơ diesel 2.2L Ddi Maxforce Bi-Turbo, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 8 cấp Rev Tronic, cùng lẫy chuyển số trên vô-lăng ở các phiên bản được trang bị.

Tùy cấu hình, xe sử dụng hệ dẫn động 4x2 hoặc bốn bánh 4WD. Riêng bản RS Bi-Turbo có cả hai lựa chọn, đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau.

Hệ thống treo trước độc lập tay đòn kép, trong khi phía sau sử dụng cấu hình 5 liên kết. Cả hai đều kết hợp thanh cân bằng và giảm xóc Stiff Flex, hướng đến sự ổn định thân xe và khả năng hấp thụ dao động khi di chuyển.

Ngoại hình thể thao, nội thất nhiều tiện nghi

Isuzu mu-X 2026 được tinh chỉnh thiết kế lưới tản nhiệt. Bản Elegant sử dụng kiểu Cosmic Diamond Grill, còn bản RS có lưới tản nhiệt Supreme Onyx cùng logo RS. Cả hai đều trang bị đèn pha LED hai chùm tạo hình lưỡi dao và đèn hậu LED thiết kế Embrace Line.

Bản Elegant sử dụng mâm hợp kim 18 inch, trong khi bản RS có mâm 20 inch màu đen bóng, điểm nhấn Lime Green Arrow và mui xe sơn đen. Xe có các lựa chọn màu trắng ngọc trai Dolomite, đen Mica Bavaria và xám Havasu mờ mới, tùy phiên bản.

Trong cabin, bản Elegant sử dụng ghế da tổng hợp màu xám nhạt, còn bản RS có ghế màu đen thiết kế riêng. Cả hai đều tích hợp vật liệu Coolmax tại các khu vực tiếp xúc.

Trang bị đáng chú ý gồm màn hình thông tin đa chức năng MID 7 inch, điều hòa tự động hai vùng, cần gạt mưa tự động, đèn pha tự động bật/tắt và kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây. Xe còn có cửa hậu đóng mở điện tích hợp cảm biến đá chân.

Riêng bản RS được trang bị trợ lực lái điện EPS và camera quan sát toàn cảnh 360 độ, hỗ trợ hiển thị 3D nhằm cải thiện khả năng xoay trở, đỗ xe trong không gian hẹp.

Trang bị an toàn ADAS tùy phiên bản

Isuzu mu-X 2026 được trang bị các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS, với danh sách tính năng khác nhau giữa các phiên bản.

Bản Elegant có kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phanh khi lùi có phương tiện cắt ngang. Xe còn có hỗ trợ phanh khẩn cấp khi rẽ, giảm thiểu nguy cơ đạp nhầm bàn đạp và phanh đa va chạm.

Trong khi đó, hai bản RS 4x2 và RS 4WD được trang bị gói ADAS gồm 17 chức năng, bổ sung các hệ thống hỗ trợ giữ làn, giữ làn khẩn cấp và hỗ trợ di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc. Camera 360 độ hiển thị 3D cũng giúp người lái quan sát môi trường xung quanh thuận tiện hơn.

Với động cơ diesel mới, thiết kế được tinh chỉnh và nhiều công nghệ hỗ trợ lái, Isuzu mu-X 2026 tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng D tại Thái Lan, cùng Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. Giá bán tại Thái Lan chưa đồng nghĩa với giá bán tại Việt Nam; thông tin trong bài chưa đề cập kế hoạch phân phối phiên bản 2026 tại thị trường trong nước.