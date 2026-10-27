Isuzu D-Max và MU-X 2027 thêm máy dầu 2.2L, mạnh và tiết kiệm nhiên liệu hơn

Hãng xe Isuzu Nhật Bản vừa giới thiệu phiên bản mạnh mẽ hơn của động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.2L tại thị trường Thái Lan. Động cơ mới có tên gọi chính thức 2.2 Ddi MaxForce Biturbo, mã nội bộ RZ4F-TCX, được dùng để thay thế máy dầu 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L trên nhiều phiên bản của Isuzu D-Max và MU-X.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ các phiên bản của hai dòng xe Isuzu đều được trang bị động cơ mới này. Đúng như tên gọi, động cơ 2.2 Ddi MaxForce Biturbo sử dụng hệ thống tăng áp kép, khác biệt so với máy dầu RZ4F-TC đã được giới thiệu trước đó. Động cơ RZ4F-TC vốn có cùng dung tích xi-lanh nhưng chỉ sử dụng một bộ tăng áp.

Những cải tiến đáng chú ý trên động cơ RZ4F-TCX bao gồm hệ thống bôi trơn và làm mát được thiết kế lại để phù hợp với cấu hình tăng áp kép, piston có hệ số ma sát cực thấp cùng ống lót xi-lanh gia cường nhằm tăng độ bền. Động cơ mới còn được trang bị công nghệ Genius Injector Boosted Output and Optimised Spray Technology (Gi-Boost) với áp suất phun nhiên liệu cao lên tới 250 MPa.

Động cơ sử dụng 2 bộ tăng áp, gồm một bộ tăng áp áp suất thấp có cánh biến thiên (VGS) và một bộ tăng áp áp suất cao. Nhờ đó, động cơ đạt công suất tối đa 201 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải vòng tua từ 1.600-2.600 vòng/phút.

Động cơ 2.2 Ddi MaxForce Biturbo mới có thể kết hợp với hộp số tự động 8 cấp sử dụng bộ biến mô thủy lực hoặc hộp số sàn 6 cấp. Isuzu cũng đưa ra những so sánh giữa động cơ mới và máy dầu 3.0L đã được sử dụng trong thời gian dài.

Theo công bố của hãng, động cơ 2.2 Ddi MaxForce Biturbo trên Isuzu D-Max và MU-X 2027 mang lại khả năng tăng tốc khi vượt xe từ 80-100 km/h tốt hơn 12%, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h nhanh hơn 5% và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu cải thiện 8%.

Để có cái nhìn rõ hơn về sự khác biệt, động cơ diesel 3.0L hiện tại có công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Trong khi đó, động cơ RZ4F-TC tăng áp đơn, dung tích 2.2L chỉ sản sinh công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm.

Đáng chú ý, động cơ RZ4F-TCX của Isuzu có thông số công suất và mô-men xoắn tương đương máy dầu 1GD-FTV tăng áp đơn, dung tích 2.8L của Toyota hiện được trang bị trên mẫu xe bán tải Hilux dù sở hữu dung tích xi-lanh nhỏ hơn. Những con số tương ứng của động cơ diesel tăng áp kép, dung tích 2.0L vốn được sử dụng trên các phiên bản cao cấp của Ford Ranger là 207 mã lực và 500 Nm.

Một đối thủ đáng chú ý khác là động cơ diesel 4N16 tăng áp đơn, dung tích 2.4L của Mitsubishi, có công suất tương đương (201 mã lực) nhưng mô-men xoắn thấp hơn, ở mức 480 Nm. Trong khi đó, động cơ diesel YS23DDTT tăng áp kép, dung tích 2.3L của Nissan có công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.

Với sự xuất hiện của động cơ mới, dòng SUV Isuzu MU-X tại Thái Lan không còn phiên bản sử dụng động cơ diesel 3,0 lít 4JJ3-TCX. Thay vào đó, khách hàng chỉ có thể lựa chọn giữa hai động cơ 2,2 lít gồm RZ4F-TCX tăng áp kép và RZ4F-TC tăng áp đơn.

Đối với dòng bán tải Isuzu D-Max, danh mục động cơ đa dạng hơn các đối thủ khi vẫn duy trì cả ba tùy chọn, gồm máy dầu 4JJ3-TCX 3.0L; máy dầu RZ4F-TC tăng áp đơn, dung tích 2.2L; và máy dầu RZ4F-TCX tăng áp kép, dung tích 2.2L mới. Tuy nhiên, số lượng phiên bản sử dụng động cơ diesel 3.0L của Isuzu D-Max hiện khá hạn chế. Phần lớn xe được trang bị động cơ diesel 2.2L.

Hệ thống an toàn trên mẫu xe bán tải Isuzu D-Max MY2027 cũng sẽ được nâng cấp toàn diện với 6 túi khí, các hệ thống phanh tiêu chuẩn ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và xuống dốc HDC.

Đặc biệt, xe tích hợp gói công nghệ hỗ trợ lái xe ADAS tiên tiến bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ.

Ở dòng V-Cross chuyên địa hình, xe có các tùy chọn cấu hình 2 cửa và 4 cửa với mức giá niêm yết dao động từ 940.000 đến 1.312.000 baht (tương đương 720,2 triệu - 1,005 tỷ đồng). Điểm nhấn lớn nhất là việc thay thế động cơ 3.0 lít cũ ở một số phiên bản bằng động cơ diesel 2.2 lít Bi-Turbo hoàn toàn mới.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV SUV Isuzu MU-X 2027 mới.