Istart Camp 2026: Gần 1.000 tân sinh viên Trường Quốc tế học cách 'học thật' trong kỷ nguyên AI

Là phiên bản nâng cấp của tuần lễ Đào tạo hội nhập truyền thống, Istart Camp được thiết kế với nhiều hoạt động sáng tạo, phù hợp với thế hệ Z. Ngay từ đầu, không khí chương trình đã sôi động với màn "fan chant" cổ vũ dựa trên 5 điều Bác Hồ dạy. Tiếp theo là những màn team cheers mang dấu ấn riêng của từng ngành học.

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn chào mừng tân sinh viên và cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn Trường Quốc tế. Ông nhấn mạnh sinh viên cần chú trọng trau dồi kỹ năng thực tế thay vì chỉ tập trung vào lý thuyết. Ông cũng cho biết Nhà trường cam kết xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, khuyến khích người học tham gia hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu khoa học để phát triển toàn diện.

Bài trình bày đầu tiên có chủ đề "Học thật, bằng thật - Liêm chính học thuật và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm". Diễn giả là ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển, Khối Công nghệ Thông tin, Ngân hàng SHB. Ông phân tích bản chất và giới hạn của các mô hình ngôn ngữ lớn. Theo ông, AI không hiểu ngữ cảnh như con người và không phải "chiếc máy làm bài hộ". AI chỉ là công cụ và cần được người học điều khiển bằng tư duy chủ động.

Để dùng AI hiệu quả và trung thực, diễn giả đề xuất 4 bước kiểm chứng thông tin: đối chiếu nguồn, hỏi lại theo nhiều cách, kiểm tra kỹ trích dẫn, và tự suy luận, đánh giá độc lập. Ông cũng giới thiệu công thức RACE (Role - Action - Context - Expectation) giúp sinh viên đặt câu lệnh (prompt) hiệu quả hơn.

Theo diễn giả, AI có thể giúp người học đi nhanh hơn, nhưng đích đến phụ thuộc vào cách mỗi người học hỏi, kiểm chứng và chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình. Vì vậy, "học thật" không phải là quay lưng với AI mà là biết tận dụng công nghệ để hiểu sâu hơn và làm tốt hơn.

Các đại biểu tham dự Istart Camp 2026

Bài trình bày thứ hai có chủ đề "Năng lực bền vững của người trẻ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo". Tại đây, TS. Kim Nguyên Bảo đưa ra nguyên tắc "4K", gồm Kiến thức, Kỹ năng, Kinh nghiệm và Cảm xúc. Theo ông, sinh viên cần vững chuyên môn, đồng thời mở rộng hiểu biết liên ngành và xã hội. Bên cạnh đó, người trẻ cần trang bị kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và trải nghiệm quốc tế. Kinh nghiệm thì được tích lũy dần qua sự cởi mở, linh hoạt và tinh thần ham học hỏi.

Về phương pháp học, TS. Kim Nguyên Bảo khuyên sinh viên học điều mình yêu thích, nhưng cũng nên tìm điểm kết nối với những lĩnh vực chưa hứng thú. Ông khuyến khích người học tiếp cận vấn đề bằng tư duy phản biện, chớ vội tin.

Sinh viên cũng nên duy trì thói quen ghi chép và chủ động đọc cả những tài liệu phản bác quan điểm của chính mình. Theo ông, việc học chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra sản phẩm cụ thể. Tình yêu với điều mình theo đuổi sẽ nuôi dưỡng động lực học tập lâu dài.

Các khách mời tham gia Istart Camp 2026

Sau hai bài trình bày, phần tọa đàm mang đến những chia sẻ gần gũi từ ba khách mời từng học tập ở nước ngoài. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu sinh viên ngành MIS, từng tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Chungbuk (Hàn Quốc). Chị Nguyễn Phương Thảo, Thủ khoa đầu ra ngành Quản lý, từng tham gia chương trình "ASEAN in Today's World" lần thứ 16 tại Đại học Mahidol (Thái Lan). Chị Lê Ngọc Anh, hiện là Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh BHS Group, từng học chuyển tiếp tại Malaysia.

Sinh viên Trường Quốc tế, ĐHQGHN trao đổi với khách mời tại Tọa đàm

Các khách mời chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển chương trình trao đổi ngắn hạn và cách hòa nhập với môi trường, văn hóa mới. Họ cũng thẳng thắn kể về những khó khăn khi lần đầu sống tự lập ở nước ngoài, từ nỗi nhớ nhà, rào cản ngôn ngữ đến áp lực học tập, và cách mình vượt qua. Những câu chuyện thực tế này giúp tân sinh viên hình dung rõ hơn về con đường du học và trao đổi quốc tế.

Chương trình khép lại bằng đêm Gala chào tân sinh viên K25 "AURORA: RISE WITH THE LIGHT". Đêm Gala do MC Hype JUAN, một gương mặt đến từ Trường Quốc tế, dẫn dắt, với phần âm nhạc của DJ WINDYZ. Điểm nhấn là phần thi FLASHING BEATS, nơi các đội K25 thể hiện tài năng và tinh thần đồng đội. Đêm hội kết thúc bằng phần DJ Party sôi động.

MC Hype JUAN, một gương mặt đến từ Trường Quốc tế

Istart Camp 2026 không chỉ giúp tân sinh viên làm quen với môi trường đại học. Chương trình còn truyền đi thông điệp về sự chủ động, tự tin và sẵn sàng hội nhập quốc tế ngay từ năm thứ nhất.