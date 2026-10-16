Istanbul tê liệt vì trận mưa lũ lịch sử, hàng nghìn người phải sơ tán

Cơn bão đã tàn phá thành phố trong đêm 14/10, làm ngập lụt các khu dân cư, các cơ sở kinh doanh và các tuyến đường chính ở cả phía châu Âu và châu Á.

Các trường học đã đóng cửa, giao thông công cộng bị gián đoạn và các nhà chức trách kêu gọi người dân ở trong nhà khi mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra.

Mưa lớn, được các quan chức địa phương mô tả là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, đã kích hoạt một phản ứng khẩn cấp quy mô lớn, hàng nghìn người được sơ tán và hàng chục chuyến bay bị chuyển hướng.

Đưa tin từ những con phố ngập lụt ở Istanbul hôm 15/10, phóng viên Yasin Ekin của RT cho biết quy mô tàn phá vẫn đang được đánh giá, các đội cứu hộ khẩn cấp đang nỗ lực cứu những người dân bị mắc kẹt và dọn dẹp đống đổ nát.

Thống đốc Istanbul Davut Gul mô tả lượng mưa này là lớn nhất trong 84 năm với một số khu vực ghi nhận lượng mưa lên tới 270mm.

Phóng viên RT đã minh họa cho lượng nước phi thường này, giải thích rằng lượng mưa như vậy sẽ tương đương với khoảng 27 tấn nước trút xuống một khu vực rộng 100m vuông.

Lũ lụt cũng được báo cáo là đã khiến một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mắc cạn gần quận Sariyer dọc theo eo biển Bosphorus.

Số người thiệt mạng đã tăng lên 3 người vào hôm 15/10, sau khi 1 thi thể được phát hiện tại quận Kagithane, theo truyền thông địa phương.

Các trường hợp tử vong trước đó bao gồm 1 thiếu niên 14 tuổi bị điện giật sau khi bước vào một vũng nước ngập ở Fatih và 1 thanh niên 34 tuổi bị thương nặng ở đầu dẫn đến tử vong khi cố gắng đi qua một con đường ngập lụt ở Sariyer.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết hơn 2.700 người bị mắc kẹt đã được sơ tán. Các nhà chức trách cũng báo cáo hàng nghìn cuộc gọi khẩn cấp, hàng chục vụ sạt lở đất và thiệt hại diện rộng đối với hạ tầng.

Giao thông hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng, với 43 chuyến bay bị chuyển hướng khỏi Sân bay Istanbul, trong khi các hoạt động tại Sân bay Sabiha Gokcen tạm thời bị đình chỉ.

Các trường học đã đóng cửa tại 6 tỉnh, các hạn chế đã được áp đặt đối với xe máy và xe tay ga.

Tính chất địa lý và sự phát triển đô thị của Istanbul đã làm trầm trọng thêm thảm họa. Nhiều khu dân cư, khu thương mại được xây dựng dọc theo các lòng sông và thung lũng cũ, nơi nước lũ tích tụ một cách tự nhiên.

Sự kết hợp giữa lượng mưa đặc biệt lớn và việc xây dựng ở các khu vực dễ bị ngập lụt đã khiến toàn bộ các khu phố rơi vào thế dễ bị tổn thương.

Nhân viên cứu hộ khẩn cấp tiếp tục dọn dẹp các con phố ngập lụt vào hôm 15/10, khi nhà chức trách cảnh báo các đợt mưa lớn tiếp theo có thể đe dọa các quận vốn đã bị tàn phá.

Theo RT