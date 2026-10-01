Israel xác định sự cố trên chuyến bay FlyDubai là tấn công khủng bố

Trong khi đó, đại diện hãng hàng không Flydubai cho biết nguyên nhân dẫn đến sự cố trên máy bay hiện vẫn chưa được làm rõ và đang trong quá trình điều tra chính thức.

Chuyến bay FZ1073 từ Dubai tới Tel Aviv chở khoảng 180 hành khách, trong đó có hàng chục công dân Israel, gặp sự cố sau khi xảy ra xô xát trong buồng lái. Người phát ngôn FlyDubai xác nhận máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk của Saudi Arabia và toàn bộ hành khách đều an toàn.

The Times of Israel dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói, một phi công đã dùng dao gấp đâm phi công còn lại và cố ý tìm cách cho máy bay lao xuống đất. Ông gọi đây là “một sự cố an ninh cực kỳ nghiêm trọng”, đồng thời cho biết hành khách và nhân viên phi hành đoàn đã khống chế cơ phó khi người này tìm cách phá hoại hệ thống điều khiển. Ông Netanyahu thông báo cơ phó mang quốc tịch Oman đã bị bắt và đang bị nhà chức trách Saudi Arabia thẩm vấn.

Hành khách rời khỏi máy bay gặp sự cố của hãng FlyDubai sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống Sân bay Tabuk ở Saudi Arabia ngày 30-9. Ảnh: The Times of Israel

Ông Netanyahu cho biết cơ trưởng bị đâm trên chuyến bay là Smit Machchhar đến từ Ấn Độ. Thủ tướng Israel ca ngợi cơ trưởng là “người hùng thực sự” với “lòng dũng cảm phi thường”. “Mặc dù bị đâm và bị thương nặng, anh ấy vẫn chống trả, phản kháng, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công, ngăn chặn thảm họa trên không kinh hoàng”,ông Netanyahu nhấn mạnh.

Cơ trưởng Smit Machchhar đang được điều trị trong bệnh viện sau sự cố. Ảnh: Dailymail

CNN dẫn thông tin từ Thủ tướng Netanyahu cho biết, Israel không nhận được bất kỳ cảnh báo hay thông tin tình báo nào về vụ việc. Israel đã gọi vụ việc này là một âm mưu tấn công khủng bố, nhưng chưa công bố chi tiết về động cơ của kẻ tấn công.

Trong khi đó, người phát ngôn của Flydubai nhấn mạnh: “Ở giai đoạn đầu này, các nguyên nhân và động cơ cốt lõi đằng sau sự việc vẫn chưa được làm rõ và đang tiếp tục được điều tra chính thức. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không đưa ra những suy đoán vội vàng trong khi các cơ quan chức năng thu thập chứng cứ”.

Bộ Ngoại giao Israel cũng đặt vụ việc trong mối liên hệ với quan hệ Israel-UAE và Hiệp định Abraham. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel cho biết Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Eden Bar Tal đã họp thông báo tình hình với toàn bộ đại sứ và trưởng các cơ quan đại diện Israel trên thế giới. Ông nhấn mạnh đây là “một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào người Israel, UAE và Hiệp định Abraham”. Tuy nhiên, thông báo chưa nêu cụ thể bằng chứng làm cơ sở cho kết luận về động cơ.

Dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 ghi nhận máy bay ban đầu phát mã 7700, báo hiệu tình trạng khẩn cấp chung, sau đó chuyển sang mã 7500, cảnh báo hành vi can thiệp bất hợp pháp, rồi quay lại mã 7700. Không quân Israel đã điều chiến đấu cơ ứng phó do lo ngại xảy ra vụ không tặc.

Những lời kể của hành khách cho thấy tình huống nguy hiểm trên chuyến bay. Theo trang Calcalist, ôngTzvika Manes, Giám đốc công ty Barak Capital Underwriting thuộc ngân hàng Leumi của Israel, cho biết khoảng 2 giờ 15 phút sau khi cất cánh, vợ ông nghe thấy tiếng la hét trong buồng lái và đề nghị một thành viên phi hành đoàn kiểm tra. Khi người này hô hoán nhờ hỗ trợ, ông cùng hai người đàn ông khác lập tức xông vào khống chế kẻ tấn công.

The Times of Israel dẫn lời một hành khách có tên Daniel chia sẻ với kênh Channel 12 về trải nghiệm của mình trên chuyến bay của hãng Flydubai, cho biết giữa lúc xuất hiện tiếng cãi vã, xô xát, máy bay bất ngờ chúi mũi và xoay mạnh. Theo lời ông, hai phi công dự bị mặc thường phục ngồi cuối máy bay đã tiến vào buồng lái, giành quyền điều khiển. Cơ trưởng bị thương, chảy nhiều máu, được một bác sĩ có mặt trên chuyến bay băng bó, cấp cứu. Daniel cho biết ông chỉ thực sự bình tâm khi nghe thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Theo The Times of Israel, hãng FlyDubai đã tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ Israel để phục vụ điều tra, phối hợp với các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và sân bay liên quan. Quyết định này sẽ được xem xét lại khi có thêm thông tin.