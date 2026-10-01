Israel: Vụ việc trên máy bay Flydubai là âm mưu 'tấn công khủng bố'

Hãng tin DW của Đức ngày 30/9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz mô tả vụ việc cơ phó trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai tìm cách tấn công cơ trưởng và làm rơi máy bay chở theo 174 người là "một vụ tấn công khủng bố Hồi giáo cực đoan".

Một máy bay của hãng Flydubai. Ảnh: Flydubai

"Theo thông tin sơ bộ của chúng tôi, tên khủng bố chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm rơi máy bay, sát hại tất cả mọi người trên máy bay", ông Katz phát biểu, ABCNews dẫn lời.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai, khởi hành từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) tới Tel Aviv (Israel) ngày 30/9. Khi đang bay qua không phận Arab Saudi, máy bay bất ngờ giảm độ cao nhanh chóng sau khi xảy ra một vụ ẩu đả trong buồng lái giữa hai phi công.

Theo Reuters, máy bay đã giảm độ cao gần 4.300m chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó, máy bay phát tín hiệu khẩn cấp và được chuyển hướng tới thành phố Tabuk, miền Tây Bắc Arab Saudi.

Trước tuyên bố của ông Katz, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo ông đã yêu cầu tăng cường an ninh hàng không. Ông xác nhận, cơ phó trên chuyến bay FZ1073 đã dùng dao đâm cơ trưởng Smit Machchhar, phi công người Ấn Độ, khiến máy bay mất kiểm soát.

Ông Netanyahu cho biết, máy bay "bị xoáy và bắt đầu lao xuống" do hành động của cơ phó. Dù bị thương, cơ trưởng Machchhar vẫn chống trả và mở được cửa buồng lái, giúp một số hành khách và thành viên phi hành đoàn tiếp cận, khống chế cơ phó.

Một số hãng tin cho biết, vài phút sau khi bắt đầu giảm độ cao đột ngột, máy bay phát mã khẩn cấp 7700, trước khi chuyển sang mã 7500, thường được sử dụng để báo hiệu tình huống không tặc. Máy bay sau đó quay đầu rồi hạ cánh an toàn xuống Tabuk.

"Tôi bày tỏ sự kính trọng đối với phi công người Ấn Độ, cơ trưởng Smit Machchhar, vì lòng dũng cảm phi thường của ông. Mặc dù bị đâm và bị thương nặng, ông vẫn chống trả, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công - ngăn chặn một thảm họa trên không kinh hoàng. Ông ấy đã cứu sống 174 người, bao gồm cả công dân Israel và các quốc tịch khác", ông Netanyahu viết trên mạng xã hội.

Cơ trưởng Machchhar hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Vẫn theo ông Netanyahu, cơ phó của chuyến bay là người Oman, hiện đã bị bắt và đang bị giới chức Arab Saudi thẩm vấn. Động cơ của người này chưa được tiết lộ.