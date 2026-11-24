Hội nghị cấp cao ELNET Jerusalem về quan hệ Israel-châu Âu có sự tham dự của hơn 700 đại biểu, gồm các nhà lãnh đạo, quan chức và chuyên gia Israel, châu Âu, Mỹ cùng đại diện các nước vùng Vịnh và một số quốc gia khác. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 23/11, Hội nghị cấp cao ELNET Jerusalem về quan hệ Israel-châu Âu đã diễn ra tại khách sạn Waldorf Astoria ở Jerusalem, với sự tham dự của hơn 700 đại biểu, gồm các nhà lãnh đạo, quan chức và chuyên gia Israel, châu Âu, Mỹ cùng đại diện các nước vùng Vịnh và một số quốc gia khác.

Hội nghị tập trung thảo luận việc tăng cường quan hệ đối tác, thúc đẩy đối thoại và mở rộng hợp tác giữa Israel với các nước châu Âu trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và quốc tế có nhiều biến động.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Israel Isaac Herzog nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố quan hệ hợp tác Israel-châu Âu, đồng thời cảnh báo về tình trạng gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái và những hoạt động bị Israel coi là nhằm cô lập, phủ nhận vai trò của nước này tại một số quốc gia châu Âu.

Ông cho rằng việc chỉ trích các chiến lược hoặc chính sách của Israel là quyền chính đáng, nhưng việc quy kết trách nhiệm cho người Do Thái và kích động tâm lý thù ghét là biểu hiện của chủ nghĩa bài Do Thái, gây tổn hại đến các giá trị đạo đức và nền tảng xã hội.

Đề cập tình trạng bạo lực gần đây do các phần tử cực đoan Do Thái gây ra nhằm vào người dân và cộng đồng Palestine tại khu vực Bờ Tây, ông Herzog lên án mạnh mẽ những hành vi này, khẳng định chúng không đại diện cho Israel. Tổng thống Israel cam kết các cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực điều tra, bắt giữ và truy tố những đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Ông Herzog cũng đề cao hợp tác khoa học, công nghệ giữa Israel và châu Âu, dẫn trường hợp Giáo sư Hossam Haick, nhà khoa học Arab-Israel thuộc Viện Công nghệ Technion, hợp tác với các đồng nghiệp châu Âu thông qua chương trình Horizon Europe. Theo ông Herzog, việc chia sẻ tri thức và kết nối các nhà nghiên cứu có thể mang lại lợi ích chung, cho thấy tiềm năng của quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Về quan hệ khu vực, ông Herzog đánh giá cao vai trò của các thỏa thuận Abraham trong thúc đẩy quan hệ giữa Israel với Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Bahrain và Maroc. Ông cũng nhấn mạnh các hiệp định hòa bình với Ai Cập và Jordan tiếp tục là những trụ cột quan trọng đối với ổn định khu vực.

Theo ông, Jordan là quốc gia có ý nghĩa đặc biệt trong khu vực, do đó Israel cần duy trì các kênh đối thoại với Amman và Cairo, quan tâm thỏa đáng đến những lợi ích, nhu cầu và quan ngại mà các nước này nêu ra. Ông cũng đề cập triển vọng hợp tác thông qua Hành lang Kinh tế Ấn Độ-Trung Đông-châu Âu (IMEC).

Tổng thống Israel Isaac Herzog phát biểu tại Hội nghị cấp cao ELNET Jerusalem về quan hệ Israel-châu Âu ngày 23/11/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là các thách thức an ninh và những thay đổi trong phương thức tiến hành chiến tranh hiện đại. Phát biểu tại phiên thảo luận về an ninh, ông Martin Sampson, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) khu vực Trung Đông, cựu cố vấn cấp cao về quốc phòng của Chính phủ Anh phụ trách Trung Đông và Bắc Phi, cho rằng những xung đột gần đây đang làm thay đổi sâu sắc khái niệm về chiến trường và năng lực quân sự.

Theo ông, các quốc gia quy mô nhỏ và thậm chí các lực lượng phi nhà nước hiện có khả năng tấn công những mục tiêu ở cách xa hàng nghìn km nhờ sự phổ biến của thiết bị bay không người lái (UAV), vũ khí chính xác và công nghệ giám sát. Chiến trường không còn giới hạn ở tiền tuyến mà mở rộng ra nhiều hướng, bao gồm trên bộ, trên biển, dưới biển và cả không gian. Điều này khiến các cơ sở hạ tầng trọng yếu, trung tâm chính trị, kinh tế và quân sự đều có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công.

Ông Sampson nhận định các quốc gia cần xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều tầng, toàn diện và có khả năng thích ứng với những hình thái đe dọa mới. Tuy nhiên, công nghệ quân sự không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả chiến tranh. Khả năng tình báo, ngụy trang, nghi binh, phân tán lực lượng, sức chống chịu của nền kinh tế và xã hội, sự rõ ràng trong hoạch định chính sách cũng như năng lực công nghiệp quốc phòng đều có ý nghĩa quan trọng.

Ông nhấn mạnh thành công trong các hoạt động tác chiến không đồng nghĩa với chiến thắng trong chiến tranh, bởi kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội. Trong bối cảnh đó, hợp tác, phối hợp và xây dựng quan hệ đối tác giữa các quốc gia ngày càng trở nên cần thiết.

Các nội dung thảo luận tại hội nghị cho thấy Israel và châu Âu đang tìm kiếm những cơ hội tăng cường hợp tác không chỉ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng mà còn về công nghệ, nghiên cứu khoa học và kết nối kinh tế, trong bối cảnh những biến động tại Trung Đông đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với an ninh và ổn định khu vực./.