Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp ứng phó các thách thức an ninh chung.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bên phải) và Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš (bên trái) tại cuộc hội đàm ở Jerusalem ngày 16/11/2026. Ảnh: TTXVN phát

Sau cuộc gặp riêng, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm mở rộng với sự tham dự của các Bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng, y tế và thể thao hai nước, cùng các quan chức an ninh và đại sứ. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Netanyahu đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Babiš là minh chứng cho tình hữu nghị và sự ủng hộ giữa hai quốc gia.

Đề cập tình hình Trung Đông, ông Netanyahu cho rằng Israel không chỉ đang bảo vệ an ninh của mình mà còn đối mặt với những thách thức có ảnh hưởng rộng hơn đối với các nước phương Tây. Thủ tướng Israel cho rằng các nước châu Âu cần nhận thức rõ hơn những nguy cơ an ninh này.

Về hợp tác quốc phòng, ông Netanyahu cho biết các hệ thống phòng không của Israel hiện đã tham gia bảo vệ không phận CH Séc, đồng thời hai nước đang phối hợp phát triển thế hệ hệ thống phòng thủ tiếp theo. Ông đánh giá đây là lĩnh vực hợp tác thiết thực, góp phần bảo vệ người dân CH Séc cũng như châu Âu.

Thủ tướng Netanyahu cũng đánh giá cao lập trường của chính phủ CH Séc đối với Israel, cho rằng Praha đã thể hiện sự kiên định và bản lĩnh khi không chạy theo xu hướng chỉ trích Israel tại một số nước châu Âu. Ông nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai nước không chỉ xuất phát từ những giá trị chung mà còn từ lợi ích chiến lược trong việc bảo đảm an ninh .

Về phần mình, Thủ tướng Babiš bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel, đồng thời đánh giá cao công nghệ phòng không và kinh nghiệm thực chiến của Israel.

Thủ tướng Séc đang chuyến thăm Israel kéo dài khoảng 24 giờ. Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, ông dự kiến cũng sẽ gặp Chủ tịch đảng Yashar Gadi Eisenkot, người được giao nhiệm vụ thành lập liên minh cầm quyền tiếp theo, cùng một số quan chức cấp cao khác của Israel.

Tổng thống Israel Isaac Herzog dự kiến sẽ tiếp Thủ tướng Babiš tại Phủ Tổng thống ở Jerusalem vào sáng 17/11. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Israel và CH Séc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ quốc phòng và an ninh.