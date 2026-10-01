Israel, UAE nhất trí phối hợp đối phó các phần tử cực đoan

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar phát biểu tại Haifa, Israel. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Sa’ar cho biết hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực và nhất trí hợp tác chống lại những yếu tố cực đoan có thể gây phương hại tới an ninh và ổn định. Ngoại trưởng Israel không cung cấp thêm chi tiết về các đối tượng được đề cập hoặc hình thức phối hợp giữa hai nước.

Trong cuộc trao đổi, ông Sa’ar cũng thông báo với người đồng cấp UAE về việc các hành khách Israel trở về nước sau sự cố liên quan chuyến bay của hãng flydubai từ Dubai tới Israel trong ngày 30/9.

Cùng ngày, truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan sau sự cố trên chuyến bay của hãng hàng không UAE flydubai. Nội dung chi tiết cuộc điện đàm chưa được công bố.

Các cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Israel và UAE tiếp tục duy trì liên lạc cấp cao về các vấn đề an ninh khu vực. Bên cạnh đó, sự cố trên chuyến bay flydubai ngày 30/9 khiến giới chức hai nước phải tăng cường phối hợp liên quan đến an toàn của hành khách.

Cùng ngày 30/9, hãng hàng không flydubai của UAE thông báo tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian nhà chức trách điều tra sự cố nghiêm trọng liên quan chuyến bay FZ1073 của hãng trước đó cùng ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quyết định được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang điều tra nghi vấn một phi công phụ tìm cách khiến chiếc máy bay chở đa số hành khách Israel gặp nạn trên hành trình từ Dubai tới sân bay Ben Gurion. Người phát ngôn flydubai cho biết việc tạm ngừng các chuyến bay sẽ tạo điều kiện để các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra và xác định đầy đủ những gì đã xảy ra trong sự cố.

Hãng hàng không UAE cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và các sân bay liên quan, đồng thời cho biết quyết định đình chỉ sẽ được xem xét lại khi có thêm thông tin từ cuộc điều tra. Hãng gửi lời xin lỗi tới các hành khách bị ảnh hưởng và cho biết đang nỗ lực hỗ trợ, đồng thời bố trí các phương án đi lại thay thế trong khả năng có thể.

Việc đình chỉ có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết nối hàng không giữa Israel và UAE do flydubai là một trong những hãng quốc tế khai thác với tần suất cao tại sân bay Ben Gurion. Trước sự cố, hãng vận hành khoảng 10 chuyến mỗi ngày giữa Dubai và Israel, trong khi Dubai cũng là một cửa ngõ trung chuyển quan trọng đối với hành khách Israel đi châu Á và châu Đại Dương.

Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở 174 hành khách, đa số là người Israel, trong đó có 27 trẻ em, đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi máy bay phát tín hiệu khẩn cấp, ban đầu được cho là do vụ ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái. Israel đã điều các máy bay chiến đấu để ứng phó tình huống. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/9 cho biết một trong hai phi công trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai đến Tel Aviv đã lên kế hoạch đâm máy bay và sát hại hành khách, nhưng thảm họa lớn đã được ngăn chặn. Thủ tướng đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng khác.