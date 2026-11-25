Hôm 24/11, Israel cáo buộc Iran đang phát triển vũ khí hóa học, đồng thời cảnh báo khả năng tiến hành cuộc tấn công phủ đầu nhằm ngăn Tehran sử dụng loại vũ khí này. Cùng với đó, Israel cho rằng Iran đang tìm cách giành lại lợi thế chiến lược sau những tổn thất nghiêm trọng trong cuộc xung đột với Israel và Mỹ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, lực lượng tình báo nước này và Mỹ phát hiện Iran bắt đầu phát triển vũ khí hóa học kể từ khi chiến dịch quân sự chung giữa hai nước được triển khai vào 28/2.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. (Ảnh: Reuters)

Ông Katz không tiết lộ mức độ tiến triển của chương trình hay địa điểm Iran đang nghiên cứu, chế tạo loại vũ khí này. Tuy nhiên, ông tiết lộ tình báo Israel theo dõi những nỗ lực của Tehran trong nhiều tháng và những phương án tác chiến nhằm đối phó với mối đe dọa này đã được chuẩn bị.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh thêm nước này quyết tâm ngăn Iran sở hữu loại vũ khí hóa học có thể gây nguy hiểm cho Israel cũng như toàn bộ khu vực.

Ông Katz cũng đánh giá chương trình vũ khí hóa học của Iran có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng, làm thay đổi cán cân an ninh tại Israel và Trung Đông. Tehran có thể sử dụng loại vũ khí này như công cụ nhằm củng cố vị thế và khôi phục năng lực quân sự bị suy yếu, trong đó có chương trình hạt nhân.

Theo Times of Israel, ông Katz đề cập đến tình trạng của lực lượng Iran sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4, cho rằng các binh sĩ nước này rời khỏi đường hầm và chứng kiến những thiệt hại phải gánh chịu.

“Họ đang tìm kiếm loại vũ khí giúp họ cân bằng lại mối đe dọa từ chúng ta. Quá trình này ở Iran còn mới mẻ và diễn ra sau những thiệt hại mà họ phải gánh chịu. Đúng là nó không phải vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn là vũ khí phi truyền thống. Nếu chúng tôi nghĩ đây là sự kiện đang diễn ra, chúng tôi sẽ hành động”, ông Katz nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng khẳng định nước này cần duy trì khả năng tiến hành cuộc tấn công phủ đầu nếu tình báo phát hiện Iran chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công.

Những cáo buộc của Israel được đưa ra trong bối cảnh tình báo Mỹ ngày càng quan ngại về mối đe dọa tiềm tàng từ Iran nhằm vào lãnh thổ nước này. Hôm 16/11, CNN dẫn lời 7 quan chức Mỹ đưa tin tình báo nước này phát hiện Iran có kế hoạch nhắm vào quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Washington bằng bom bẩn chứa chất phóng xạ hoặc vũ khí hóa học.

Nguồn tin am hiểu hoạt động tình báo mô tả kế hoạch này là nỗ lực duy trì những phương án trả đũa có thể xảy ra, thay vì dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp được triển khai.

Hiện tại, Nhà Trắng đang theo dõi nguy cơ tiềm tàng, song chưa phát hiện mối đe dọa nào được đánh giá là đáng tin cậy nhằm vào lãnh thổ Mỹ. Sau đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng nếu tiến hành cuộc tấn công như vậy.