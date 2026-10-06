Israel tính phương án bắn hạ máy bay flydubai trong vụ nghi cướp máy bay

Máy bay cứu hộ đưa hành khách Israel trên chuyến bay FZ1073 của Hãng Flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, ngày 1/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Chuyến bay FZ1073 khởi hành từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đến Tel Aviv, chở hơn 170 người, trong đó có 166 hành khách Israel. Khi máy bay đang trên hành trình tới Israel, cơ phó được cho là đã tấn công cơ trưởng trong buồng lái và tìm cách kiểm soát máy bay.

Theo các nguồn tin, sau khi máy bay đột ngột hạ độ cao khoảng 4.267 m, lực lượng Không quân Israel (IAF) đã tìm cách liên lạc với buồng lái nhưng không nhận được phản hồi. Trước nguy cơ máy bay dân dụng bị chiếm quyền điều khiển và có thể trở thành mối đe dọa an ninh, Israel đã kích hoạt quy trình được xây dựng từ trước để xử lý các máy bay dân dụng bị nghi chiếm quyền kiểm soát.

Một trung tâm chỉ huy được thiết lập, đồng thời một ủy ban chuyên trách được triệu tập để đánh giá tình hình. Không quân Israel điều các máy bay chiến đấu lên làm nhiệm vụ và tạm thời đóng không phận liên quan.

Tuy nhiên, các máy bay chiến đấu sau đó được lệnh quay trở lại căn cứ khi giới chức xác định máy bay FZ1073 đã chuyển hướng về phía Saudi Arabia, thay vì tiếp tục bay về Israel. Khi đó, máy bay đang cách Israel khoảng 640 km. Saudi Arabia cũng triển khai máy bay chiến đấu để theo dõi và xử lý tình huống.

Theo các nguồn tin, nếu FZ1073 tiếp tục bay về phía Israel và tiến đến một khoảng cách được xác định trước, các máy bay chiến đấu Israel sẽ tiến vào không phận Jordan để tiếp cận và xác minh tình trạng của máy bay.

Trong tình huống này, các phi công tiêm kích sẽ tìm cách bay áp sát máy bay dân dụng để quan sát bằng mắt thường buồng lái, xác định tình trạng của phi công và thiết lập liên lạc. Đồng thời, họ sẽ quan sát khoang hành khách từ trên không nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường như hành khách hoảng loạn hoặc các biểu hiện cho thấy máy bay có thể đã bị chiếm quyền kiểm soát.

Kết quả đánh giá sẽ được chuyển về Không quân Israel và ủy ban chỉ huy xử lý vụ việc. Nếu các cơ quan chức năng kết luận máy bay đã bị cướp, trong khi những người kiểm soát máy bay tiếp tục không trả lời liên lạc vô tuyến và không đưa ra yêu cầu cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng và Thủ tướng Israel sẽ được đưa vào quá trình ra quyết định cuối cùng.

Diễn biến thực tế cho thấy cơ trưởng đã chống trả và tìm cách giành lại quyền kiểm soát buồng lái. Ông đã mở được cửa buồng lái, tạo điều kiện để các hành khách Israel cùng nhân viên flydubai khống chế người bị cáo buộc thực hiện hành vi tấn công.

Hai phi công đang nghỉ phép và có mặt trên chuyến bay sau đó hỗ trợ kiểm soát máy bay. Phi hành đoàn quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thành phố Tabuk, miền Tây Bắc Saudi Arabia.

Sau khi tình hình được kiểm soát, hành khách được đưa trở lại Israel bằng chuyến bay cứu hộ của flydubai và hạ cánh tại sân bay quốc tế Ben Gurion tối 30/9.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng liên quan điều tra. Việc Israel kích hoạt quy trình ứng phó đối với máy bay dân dụng bị nghi chiếm quyền kiểm soát cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình huống, trong bối cảnh an ninh hàng không tại khu vực Trung Đông tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.