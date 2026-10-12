Israel tiếp tục không kích Lebanon và Gaza, nhiều người thiệt mạng

Israel tiếp tục không kích Dải Gaza trong ngày 11/10. (Nguồn: Anadolu)

Tại miền Nam Lebanon, hãng thông tấn quốc gia nước này (NNA) đưa tin, máy bay Israel đã ném bom thị trấn Kfar Tebnit thuộc huyện Nabatieh và không kích thị trấn Mansouri thuộc huyện Tyre.

Pháo binh Israel cũng bắn phá Majdal Zoun, trong khi khu vực giữa hai thị trấn Mayfadoun và Zawtar al-Sharqiyah hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội trong đêm.

Các cuộc tấn công diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon, bắt đầu từ ngày 2/3. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Lebanon, chiến dịch này đã khiến 4.386 người thiệt mạng và 12.413 người bị thương.

Dù hai nước đã ký thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian tại Washington vào ngày 26/6, trong đó quy định ngừng bắn và Israel từng bước rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon để nhường lại quyền kiểm soát cho quân đội Lebanon, song quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công và duy trì kiểm soát một số khu vực của quốc gia láng giềng.

Trong khi đó, tại Dải Gaza, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Israel nhằm vào một chiếc lều ở thành phố miền Nam Khan Younis ngày 11/10 đã khiến 3 người Palestine thiệt mạng và một số người khác bị thương, bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực. Theo các nhân chứng, UAV Israel đã phóng ít nhất một tên lửa vào chiếc lều được sử dụng làm điểm sạc điện thoại di động.

Lực lượng Israel cũng đã mở rộng khu vực kiểm soát ở phía Đông thành phố Gaza vào rạng sáng 11/10, khiến 2 người Palestine, trong đó có một phụ nữ mang thai, bị thương và buộc hàng chục gia đình phải rời bỏ nhà cửa. Theo các nguồn tin Palestine tại địa phương, xe quân sự Israel tiến sâu thêm hàng chục mét so với các vị trí trước đó tại khu phố Shujaiya, dưới sự yểm trợ của hỏa lực súng máy và pháo binh.

Theo các nguồn tin địa phương, trong khoảng một tuần qua, những khu vực phía Đông Gaza liên tục xảy ra phá dỡ công trình, nổ súng, pháo kích và hoạt động di chuyển của xe quân sự gần “đường vàng", vốn là ranh giới phân tách khu vực do quân đội Israel kiểm soát ở phía Đông với khu vực người Palestine được phép ở lại phía Tây.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, tính đến ngày 11/10, các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel đã khiến 1.488 người Palestine thiệt mạng và 5.281 người bị thương. Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023, hơn 74.000 người Palestine đã thiệt mạng và trên 175.000 người bị thương; khoảng 90% cơ sở hạ tầng tại Gaza bị phá hủy, theo cơ quan này.

Lệnh ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Tuy nhiên, các vụ tấn công và hoạt động quân sự mới tiếp tục làm gia tăng thương vong, trong bối cảnh khu vực vừa kỷ niệm ba năm kể từ khi xung đột bùng phát.