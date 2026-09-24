Israel tích hợp vũ khí tấn công tầm xa SPICE 1000 cho tiêm kích F-35I

Rafael và Lockheed Martin đang phối hợp tích hợp vũ khí tấn công tầm xa SPICE 1000 trên máy bay chiến đấu F-35I Adir của Không quân Israel. Công việc được tiến hành tại các cơ sở của Lockheed Martin ở Mỹ và dự kiến kéo dài vài tháng.

Rafael cho biết sau khi hoàn tất, SPICE 1000 có thể được cung cấp cho các quốc gia đang vận hành máy bay chiến đấu F-35.

Tuy nhiên, việc tích hợp trên từng phiên bản F-35 vẫn cần đáp ứng các yêu cầu riêng về phần mềm, cấu hình máy bay, chứng nhận và phê duyệt xuất khẩu.

SPICE 1000 thuộc dòng vũ khí tấn công ngoài vùng phòng không SPICE do Rafael phát triển. Tên SPICE là viết tắt của Smart, Precise Impact, and Cost-Effective.

Dòng vũ khí này gồm SPICE 250, SPICE 1000 và SPICE 2000, với con số thể hiện cấp trọng lượng của đầu đạn.

SPICE 1000 được phát triển trên cơ sở bom hạng 1.000 pound, tương đương 453,6 kg. Vũ khí sử dụng cánh bật để tăng tầm bay. Rafael công bố tầm hoạt động lên tới 125 km. Hệ thống dẫn đường kết hợp dẫn đường quán tính, vệ tinh và đầu dò quang điện tử.

Ở giai đoạn cuối, đầu dò quang điện tử có thể đối chiếu hình ảnh khu vực mục tiêu với dữ liệu được lưu trữ. Cách dẫn đường này giúp SPICE 1000 duy trì khả năng tấn công ngay cả khi tín hiệu GPS bị suy giảm.

SPICE 1000 đã được Israel đưa vào sử dụng từ năm 2017 và tích hợp trên các máy bay chiến đấu F-16I, F-16C/D, F-15I và F-15.

Tuy nhiên, việc đưa vũ khí này lên F-35I đặt ra yêu cầu tích hợp riêng do máy bay có cấu hình phần mềm, hệ thống nhiệm vụ và khoang vũ khí đặc thù.

Theo các thông tin được công bố, Israel hướng tới việc mang SPICE 1000 bên trong F-35I, qua đó duy trì cấu hình tàng hình của máy bay.

Rafael và Lockheed Martin chưa công bố chi tiết về cấu hình mang vũ khí, phần mềm hoặc lịch trình thử nghiệm bay.

Việc tích hợp SPICE 1000 diễn ra trong bối cảnh Israel tiếp tục mở rộng khả năng tác chiến của F-35I.

Nếu chương trình hoàn tất, loại vũ khí này có thể bổ sung cho F-35I một phương án tấn công chính xác tầm xa, đồng thời tạo cơ sở để các quốc gia vận hành F-35 khác xem xét khả năng sử dụng SPICE 1000.