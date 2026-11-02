Israel: Thành phố Tel Aviv quy hoạch lại khu trung tâm lịch sử

Sông Yarkon góp phần định hình diện mạo của thành phố Tel Aviv xanh và hiện đại. Ảnh minh họa

Quy hoạch bao phủ diện tích khoảng 170 ha, trong đó có các khu vực quan trọng gắn với lịch sử và bản sắc đô thị Tel Aviv như đại lộ Rothschild và Nahalat Binyamin. Theo kế hoạch, các công trình hiện hữu có thể được gia cố, mở rộng hoặc phá dỡ để xây dựng lại, với chiều cao từ 5,5 đến 7,5 tầng tùy vị trí. Cơ chế mới cũng giúp đơn giản hóa thủ tục tái thiết, không phải lập quy hoạch riêng cho từng khu đất.

Khu vực hiện có khoảng 21.600 căn hộ và được dự báo có thể bổ sung thêm 13.885 căn, nâng tổng tiềm năng nhà ở lên khoảng 35.485 căn. Đây là mục tiêu phát triển dài hạn, được thực hiện theo từng giai đoạn.

Đáng chú ý, phần lớn khu vực quy hoạch nằm trong "Thành phố Trắng" (White City) của Tel Aviv, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2003 nhờ kiến trúc hiện đại đặc trưng và quy hoạch đô thị độc đáo. Theo kế hoạch, những công trình đã được đưa vào danh mục bảo tồn chính thức tiếp tục chịu sự điều chỉnh của các quy định bảo tồn riêng. Các công trình khác vẫn có thể được cải tạo hoặc xây dựng lại nhưng phải tuân thủ những giới hạn về quy mô, chiều cao, khoảng lùi và đặc điểm kiến trúc đường phố, nhằm duy trì diện mạo lịch sử của khu vực.

Quá trình xây dựng quy hoạch kéo dài nhiều năm và nhận được một số ý kiến phản đối từ chủ sở hữu bất động sản, nhà phát triển và chuyên gia do lo ngại các hạn chế về quyền xây dựng ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của dự án. Trước những ý kiến này, cơ quan quy hoạch đã điều chỉnh phương án ban đầu, thay giới hạn xây dựng tối đa khoảng 390% diện tích lô đất bằng các quy định cụ thể về quyền xây dựng và điều kiện đối với từng công trình.

Bên cạnh đó, các dự án xây mới trên lô đất rộng hơn 700 m² phải bố trí không gian phục vụ mục đích công cộng như nhà trẻ, trường mẫu giáo và cơ sở văn hóa, cộng đồng. Quy hoạch cũng tính đến sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng, trong đó có các tuyến đường sắt nhẹ và mạng lưới tàu điện ngầm dự kiến.

Quy hoạch mới được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở và hiện đại hóa khu trung tâm Tel Aviv, đồng thời bảo đảm việc phát triển đô thị không làm mai một những giá trị kiến trúc, cảnh quan đã tạo nên bản sắc lịch sử của thành phố.