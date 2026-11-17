Đại học Haifa, Israel. Ảnh: Wikimedia Commons

Đại học Haifa của Israel vừa công bố thành lập trung tâm cấp quốc gia đầu tiên chuyên đào tạo, hỗ trợ và phòng ngừa tự tử, trong bối cảnh những tác động tâm lý kéo dài từ cuộc tấn công ngày 7/10/2023 và cuộc chiến sau đó đang làm gia tăng lo ngại về sức khỏe tâm thần trong xã hội Israel.

Theo thông báo của Đại học Haifa, dự án được Quỹ Overlake (Mỹ) tài trợ 8,8 triệu USD trong thời gian 5 năm.

Trung tâm Đào tạo quốc gia về Hỗ trợ và Phòng ngừa Tự tử (National Training Center for Suicide Care) được thành lập nhằm nâng cao năng lực phát hiện, hỗ trợ và can thiệp đối với những người có nguy cơ tự tử, đồng thời cải thiện khả năng ứng phó của hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Israel.

Theo Đại học Haifa, những lo ngại về sức khỏe tâm thần tại Israel gia tăng đáng kể sau các sự kiện ngày 7/10/2023 và cuộc chiến tiếp diễn sau đó. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người trưởng thành có biểu hiện rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) tại Israel gần như tăng gấp đôi trong tháng đầu tiên sau các cuộc tấn công. Trong khi đó, tỷ lệ người có dấu hiệu trầm cảm tăng từ 31,3% lên 44,8%.

Mặc dù tỷ lệ tự tử tại Israel chưa ghi nhận mức gia tăng, nhưng các nghiên cứu tiếp theo đã phát hiện tình trạng gia tăng ý nghĩ tự tử trong một số nhóm dân cư có nguy cơ cao, đặc biệt là các quân nhân thuộc lực lượng dự bị từng tham gia chiến đấu. Theo số liệu của Viện Pháp y quốc gia Israel, trong năm 2025, nước này ghi nhận 293 trường hợp tử vong do tự tử.

Trong 5 năm đầu hoạt động, trung tâm đặt mục tiêu đào tạo khoảng 4.500 chuyên gia sức khỏe tâm thần và nhân viên tuyến đầu. Ngoài ra, khoảng 12.000 thành viên cộng đồng sẽ được tiếp cận các chương trình nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận biết những dấu hiệu cảnh báo và phát hiện sớm người có nguy cơ tự tử.

Dự án cũng hướng tới khắc phục những hạn chế tồn tại lâu nay trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần của Israel, bao gồm tình trạng thiếu nhân lực được đào tạo chuyên sâu, sự thiếu thống nhất trong quy trình điều trị và phối hợp chưa hiệu quả giữa các cơ sở y tế với dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng.

Giáo sư Yossi Levi-Belz, Giám đốc học thuật sáng lập Trung tâm Đào tạo Quốc gia về Hỗ trợ và Phòng ngừa Tự tử, nhận định Israel đang đối mặt với thách thức sâu sắc về sức khỏe tâm thần và những năm tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với việc giải quyết vấn đề này.

Theo ông, việc trang bị những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ chuyên gia và nhân viên hỗ trợ sẽ giúp nhiều người nhận được sự trợ giúp kịp thời trong những thời điểm dễ bị tổn thương nhất, qua đó góp phần cứu sống nhiều người.

Việc thành lập trung tâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực chuyên môn cho Israel trong ứng phó với những hệ lụy tâm lý lâu dài của xung đột, đồng thời tăng cường mạng lưới phát hiện và hỗ trợ những người có nguy cơ tự tử trong cộng đồng.