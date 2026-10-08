Israel tập kích dữ dội Gaza, tiêu diệt 'phần tử khủng bố'

Hôm 7/10, những tiếng nổ lớn được nghe thấy từ bên kia biên giới Gaza ngay vào ngày kỷ niệm các tay súng Hamas vượt biên sang tấn công khu dân cư của Israel dọc biên giới, sát hại hơn 1.200 người và bắt giữ 251 con tin.

Tại thành phố Gaza, bệnh viện Al-Shifa báo cáo có 2 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel đêm qua. Lực lượng phòng vệ dân sự Gaza xác định một trong những người thiệt mạng là Mohamed Tamous và cho biết ông là tình nguyện viên của lực lượng này.

Hàng loạt toà nhà bị phá huỷ tại Gaza. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, quân đội Israel xác nhận họ tấn công và tiêu diệt “2 phần tử khủng bố Hamas vừa rời khỏi Bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc dải Gaza”. Theo Israel, một trong 2 phần tử khủng bố bị tiêu diệt đã đặt chất nổ trong khu vực “đường vàng” - đường ranh giới ngừng bắn được thỏa thuận ở Gaza với ý định gây hại cho binh lính Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Quân đội Israel xác định một trong những người thiệt mạng trong cuộc tấn công là Tamous, người mà họ cho là tay lính bắn tỉa thuộc cánh quân sự của Hamas, đồng thời làm việc cho lực lượng phòng vệ dân sự.

Tại thành phố Khan Yunis ở phía nam, bệnh viện Nasser thông tin Hisham Ibrahim Abu Mustafa (60 tuổi) thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel và một số người khác bị thương. Bệnh viện cũng thông báo tiếp nhận thi thể của Ziad Zaarab, người được cho là thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở phía nam Khan Yunis khiến nhiều người bị thương.

Vụ tấn công tiếp theo nhắm vào lều trại trong khu Al-Buraq khiến một người thiệt mạng và cuộc tấn công cuối cùng của Israel nhắm mục tiêu vào vùng “đặc nhiệm quân sự”.

Israel tuyên bố kiểm soát khoảng 60% diện tích dải Gaza, khu vực ngoại vi bao gồm Beit Hanoun, trong khi phần lớn dân số Palestine sống ở những khu vực còn lại do Hamas kiểm soát. Dù Israel nới lỏng hạn chế đối với xe tải chở hàng viện trợ vào Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn nhưng cư dân Ahmed Nasser nói với AFP rằng, cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn.

Theo cơ quan tế Gaza, chiến dịch quân sự của Israel khiến gần như toàn bộ dân cư Gaza phải di dời và hơn 74.200 người thiệt mạng.

(Nguồn: AFP)