Israel tăng mạnh phi đội trực thăng tấn công AH-64E Apache

Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã ký kết thỏa thuận với Lầu Năm Góc về việc mua 12 máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian do Tập đoàn Boeing sản xuất.

Tổng Giám đốc chương trình mua sắm của Israel, Thiếu tướng (nghỉ hưu) Amir Baram đã chỉ thị phái đoàn của họ tại Mỹ ký kết thỏa thuận tương ứng với Lầu Năm Góc sau khi nhận được sự chấp thuận từ chính phủ Israel.

Do thực trạng ngân sách của đất nước giữa tình hình chiến sự, chính phủ Tel Aviv đã trì hoãn thỏa thuận này nhiều lần, nhưng cuối cùng đã quyết định thực hiện.

Dự kiến ​​việc giao hàng sẽ diễn ra vào đầu những năm 2030. Các điều khoản mua sắm đạt được thông qua nỗ lực chung giữa đại diện Israel và Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu của Tel Aviv đồng thời giải quyết những hạn chế ngân sách đầy thách thức mà họ đang phải đối mặt.

Như đã nêu, Bộ Quốc phòng Israel dự định tiếp tục nỗ lực hoàn tất các thỏa thuận quan trọng, bao gồm việc mua thêm thiết bị, đạn dược, tên lửa đánh chặn và nhiều loại vũ khí khác.

Cần nhắc lại vào tháng 1/2026, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc cung cấp cho Chính phủ Israel theo chương trình Bán hàng quân sự nước ngoài (Foreign Military Sales) 30 máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache.

Kèm theo đó là 36 hệ thống định vị mục tiêu AN/ASQ-170 M-TADS/PNVS hiện đại hóa; 30 radar điều khiển hỏa lực AN/APG-78 Longbow; 30 hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa AN/AAR-57, cũng như các thiết bị và dịch vụ liên quan khác, trị giá lên đến 3,8 tỷ đô la Mỹ

Máy bay được bàn giao sẽ được chế tạo theo tiêu chuẩn Phiên bản 6 mới nhất, biến thể này mở rộng đáng kể khả năng chiến đấu của trực thăng bằng cách tăng tầm hoạt động của radar AN/APG-78 từ 8 lên 16 km.

Hơn nữa, trực thăng AH-64E thuộc Phiên bản 6 giờ đây đã lần đầu tiên có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển nhờ tích hợp khí tài dẫn bắn và vũ khí chuyên dụng.

Mặc dù các bệ phóng được bao gồm trong gói hàng, nhưng bản thân đạn dược thì không và có thể sẽ được mua riêng.

Có lẽ ngoài các tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire II tiêu chuẩn, những trực thăng này sẽ được trang bị tên lửa Rafael Spike NLOS - loại đạn dẫn dường của Israel hiện đang được sử dụng trên các máy bay lên thẳng AH-64E của Lục quân Mỹ.

Các trực thăng AH-64E mới sẽ thay thế hoặc bổ sung cho phi đội 23 chiếc AH-64A Peten của Không quân Israel (IAF) được giao từ năm 1990, cũng như 20 trực thăng AH-64D Saraf, được đưa vào phục vụ từ năm 2005.

Không quân Israel từ lâu đã tìm kiếm một phiên bản Apache cải tiến để khắc phục một số nhược điểm về hiệu năng của các mẫu "A" và "D" hiện có. Ưu điểm chính của AH-64E so với các mẫu "A" và "D" là động cơ T700-GE-701D mạnh mẽ hơn.

Nhược điểm chính của phiên bản "D" là trọng lượng nặng, hạn chế lượng nhiên liệu và đạn dược mang theo. Do trọng lượng lớn, Không quân Israel đôi khi vận hành Apache mà không có radar Longbow nặng nề, gây ảnh hưởng đáng kể đến năng lực tác chiến.