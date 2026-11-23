Hành khách tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở gần Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 22/11, Bộ Giao thông Israel tổ chức cuộc họp chuyên đề nhằm đánh giá khả năng ứng phó với các cuộc tấn công mạng nhằm vào hạ tầng giao thông trọng yếu, trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng không, đường sắt và giao thông đường bộ ngày càng gia tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tại cuộc họp, các đại biểu nhận định rằng một số hình thức tấn công mạng trước đây cần khoảng 6 tháng để triển khai, nay có thể được thực hiện chỉ trong vòng 6-12 giờ.

Tốc độ này khiến thời gian dành cho việc phát hiện, ngăn chặn và bảo vệ các hệ thống thiết yếu bị thu hẹp đáng kể.

Theo số liệu được trình bày tại cuộc họp, Cơ quan Quản lý sân bay Israel phải đối mặt với hàng tỷ lượt tấn công mạng bất thành hoặc nỗ lực xâm nhập mỗi năm, trở thành một trong những mục tiêu bị nhắm tới nhiều nhất tại nước này.

Đây là số lượt tấn công hoặc tìm cách xâm nhập, không đồng nghĩa với số vụ xâm nhập thành công. Quy mô các mối đe dọa này đòi hỏi cơ quan trên phải duy trì liên tục các hệ thống phòng vệ, giám sát và dự phòng nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt của các sân bay.

Các kịch bản được xem xét còn bao gồm nguy cơ tin tặc can thiệp vào hệ thống điều khiển giao thông, gây gián đoạn hoạt động của đèn tín hiệu, tàu hỏa, xe buýt và các nền tảng quản lý vận tải.

Những sự cố như vậy có thể ảnh hưởng trên diện rộng đến hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Hai doanh nghiệp quản lý hạ tầng đường bộ Netivei Israel và Netivei Ayalon cũng cho biết các hệ thống quản lý và điều khiển của họ phải đối mặt với những nỗ lực tấn công mạng hằng ngày.

Theo các đại biểu tham dự cuộc họp, đến nay, những nỗ lực này đều đã được ngăn chặn nhờ các biện pháp phòng vệ hiện có.

Cuộc họp được tổ chức theo chỉ đạo của Bộ trưởng Giao thông Miri Regev, với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan và doanh nghiệp phụ trách lĩnh vực hàng không, đường sắt, đường bộ, cảng biển và giao thông công cộng.

Tại đây, các đơn vị đã báo cáo về những mối đe dọa, biện pháp bảo vệ và phương án dự phòng nhằm duy trì hoạt động trong trường hợp hệ thống máy tính gặp sự cố.

Nội dung thảo luận cho thấy yêu cầu bảo vệ hạ tầng giao thông hiện không chỉ dừng lại ở bảo mật thông tin mà còn mở rộng sang bảo đảm khả năng vận hành liên tục, hạn chế nguy cơ các cuộc tấn công mạng gây gián đoạn hoạt động đi lại và sinh hoạt của người dân./.