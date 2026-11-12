Israel tăng cường chuẩn bị quân sự, Iran cảnh báo tấn công các căn cứ ở châu Âu

Vụ nổ tại Tel Aviv, Israel ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Israel, Nội các An ninh do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu đã chỉ thị quân đội đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Thông tin này xuất hiện giữa lúc tình hình chính trị nội bộ Israel có nhiều biến động, sau khi liên minh cầm quyền của ông Netanyahu mất thế đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 10.

Lãnh đạo phe đối lập Gadi Eisenkot, người được trao cơ hội thành lập chính phủ mới, đã kêu gọi ông Netanyahu không triển khai quân đội khi không xuất hiện “mối đe dọa trực tiếp và tức thời”, cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Trong khi đó, Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cho thấy nước này sẵn sàng mở rộng phạm vi đáp trả nếu tiếp tục bị tấn công.

Ngày 11/11, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo các căn cứ quân sự tham gia tấn công Iran, từ Tây Á đến châu Âu, đều có thể trở thành mục tiêu trả đũa.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội, ông Rezaei tuyên bố: “Nếu Mỹ phát động một cuộc chiến tranh khác chống Iran, mọi căn cứ quân sự tham gia hành động gây hấn, từ Tây Á đến châu Âu, đều sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các đòn tấn công gây sát thương của Iran”.

Quan chức an ninh Iran nhấn mạnh: “Không có khoảng cách nào đủ an toàn. Không có nơi trú ẩn nào an toàn. Không có sự miễn trừ nào”.

Khói bốc lên tại thành phố Tel Aviv, Israel sau các vụ phóng tên lửa đáp trả của Iran hướng tới lãnh thổ Israel, ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Iran công bố một thành phố tên lửa ngầm mới của Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA tối 10/11, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf khẳng định cơ sở tên lửa mới là một thành phần quan trọng trong việc củng cố năng lực răn đe của Tehran, trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với các mối đe dọa quân sự và sức ép từ bên ngoài.

Ông Ghalibaf cảnh báo: “Đừng tính toán sai lầm. Nếu các bên mắc dù chỉ một sai lầm nhỏ nhất, Iran sẽ không ngần ngại triển khai biện pháp phòng vệ nhanh chóng và ngoài sức tưởng tượng. Lần này, các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ là bên quyết định phạm vi địa lý của cuộc xung đột”.

Những tuyên bố của hai quan chức cấp cao Iran cho thấy Tehran đang nhấn mạnh khả năng mở rộng phạm vi đáp trả ra ngoài khu vực Trung Đông, thay vì chỉ giới hạn tại các mục tiêu quân sự lân cận.

Tuy nhiên, các cảnh báo của Iran đều gắn với điều kiện nước này tiếp tục bị tấn công. Việc Tehran tuyên bố có thể đánh trả các căn cứ ở châu Âu cũng chưa đồng nghĩa với việc nước này đã quyết định tiến hành các cuộc tấn công như vậy.

Trong bối cảnh Israel được cho là đang tăng cường chuẩn bị quân sự, những diễn biến trên làm nổi bật nguy cơ một đợt leo thang mới có thể kéo theo sự tham gia hoặc ảnh hưởng đến các cơ sở quân sự nằm ngoài Trung Đông.