Israel tăng cường bảo vệ các lãnh đạo đảng đối lập trước bầu cử

Chủ tịch đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot, tham dự một cuộc biểu tình tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv ngày 24/10. Ảnh: Flash90 Israel

Theo The Times of Israel, Cơ quan An ninh nội địa Israel (Shin Bet) sẽ triển khai công tác bảo vệ đối với Chủ tịch đảng Yashar Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Dân chủ Yair Golan và lãnh đạo đảng “Người dân Israel” Ofer Winter.

Ngày 24/10, đảng Yashar thông báo đã nhận được thông tin từ Shin Bet về việc cơ quan này sẽ giám sát công tác bảo vệ ông Eisenkot. Theo đó, ông Eisenkot sẽ được một đơn vị tư nhân bảo vệ dưới sự điều hành trực tiếp của Đơn vị 730 thuộc Shin Bet, đơn vị chuyên trách bảo vệ các quan chức cấp cao của Israel.

Đảng Yashar cho biết Shin Bet thông báo các vệ sĩ sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ từ ngày 25/10. Ông Golan và ông Winter cũng nhận được thông báo về việc triển khai các biện pháp bảo vệ tăng cường.

Động thái trên đánh dấu sự thay đổi trong lập trường của Shin Bet so với tháng trước, khi cơ quan này từ chối cung cấp biện pháp bảo vệ cho ông Eisenkot. Đội ngũ của ông đã nhiều lần đề nghị Shin Bet triển khai biện pháp an ninh, viện dẫn các mối đe dọa ngày càng gia tăng nhằm vào ông trên không gian mạng và tại nơi công cộng, trong bối cảnh cuộc bầu cử ngày 27/10 đang đến gần.

Shin Bet hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Ông Eisenkot từng giữ chức Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) từ năm 2015-2019, trước khi tham gia chính trường. Ông chính thức khởi động chiến dịch tranh cử của đảng Yashar vào tháng 6. Đảng này hiện dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận gần đây trước thềm bầu cử.

Trong khi đó, tháng trước, đảng Dân chủ theo đường lối cánh tả đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao, đề nghị ban hành lệnh tạm thời buộc Shin Bet và chính phủ cung cấp biện pháp bảo vệ của nhà nước cho ông Golan. Đảng này cho biết ông Golan đã phải đối mặt với hàng chục lời đe dọa.

Theo đài truyền hình công cộng Kan, các quan chức an ninh đã xây dựng phương án bảo vệ ông Golan, đồng thời cho biết phương án này sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hiện ông Golan đã có đội ngũ vệ sĩ đi cùng.

Ông Winter từng tuyên bố khi bắt đầu chiến dịch tranh cử rằng chỉ tham gia chính phủ nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục đứng đầu chính phủ, song hiện dường như đã rút lại lập trường này.

Ông đang chịu sức ép từ các đảng trong liên minh yêu cầu rút khỏi cuộc đua, trong bối cảnh đảng “Người dân Israel” của ông chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ xấp xỉ ngưỡng tối thiểu để giành ghế tại Quốc hội. Nếu không vượt qua ngưỡng này, số phiếu dành cho đảng sẽ không được tính vào việc phân bổ ghế, đồng nghĩa với việc những lá phiếu đó có thể không giúp các đảng khác trong liên minh giành thêm ghế.

Việc tăng cường bảo vệ các lãnh đạo đảng đối lập diễn ra trong bối cảnh một người đàn ông bị bắt giữ với cáo buộc tấn công đoàn tùy tùng của ông Naftali Bennett, thủ lĩnh đảng đối lập B’Yachad, khi ông vận động tranh cử tại công viên Mesila, phía nam Tel Aviv ngày 24/10.

Trong tuyên bố, cảnh sát cho biết đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi tấn công đội ngũ an ninh bảo vệ một “nhân vật công chúng”. Nghi phạm 23 tuổi, cư trú tại Givatayim, vùng ngoại ô Tel Aviv.

Theo truyền thông tiếng Do Thái, người này đã tiến về phía ông Bennett với thái độ đe dọa. Khi bị các nhân viên an ninh ngăn cản, đối tượng đã tấn công họ và bị bắt giữ ngay sau đó. Nghi phạm đã được đưa đi thẩm vấn.

Tuần trước, đảng của ông Bennett xác nhận công tác bảo vệ ông đã được tăng cường gấp đôi sau khi ông nhận được các lời đe dọa và đối mặt với những âm mưu tấn công. Mức độ bảo vệ hiện tại dành cho ông tương đương với mức áp dụng đối với một Bộ trưởng Quốc phòng. Với tư cách cựu Thủ tướng, ông Bennett vốn đã được Shin Bet bảo vệ. Ông Yair Lapid, nhân vật số hai trong đảng của ông Bennett và cũng là cựu Thủ tướng, cũng thuộc diện được bảo vệ.

Trong tuyên bố hồi tháng trước, Shin Bet cho biết đã phê duyệt một loạt biện pháp an ninh dành cho các lãnh đạo đảng phái, trong đó có việc cung cấp thông tin tình báo liên quan cho đội ngũ của họ và cho phép nhân viên an ninh tư nhân mang theo vũ khí khi có yêu cầu.

Cơ quan này cũng cho biết các phương án bảo vệ sẽ được định kỳ đánh giá lại và điều chỉnh tùy theo mức độ đe dọa mà từng lãnh đạo chính trị phải đối mặt.