Ông Matan Kahana được bầu làm Chủ tịch Quốc hội (Knesset) Israel sau khi đánh bại ông Ofir Katz, ứng cử viên do liên minh cầm quyền của Thủ tướng lâm thời Benjamin Netanyahu đề cử, trong phiên họp Quốc hội tại Tây Jerusalem, ngày 17/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

66 trong tổng số 120 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ ông Matan Kahana, sinh năm 1972, cựu quân nhân của lực lượng đặc nhiệm Israel và hiện là thành viên đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot - chính trị gia được Tổng thống Israel Isaac Herzog giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới với thời hạn đến tháng 12/2026.

Từ ngày 18/11, sau khi kế nhiệm ông Amir Ohana - đồng minh của Thủ tướng lâm thời Netanyahu, tân Chủ tịch Knesset Kahana dự kiến sẽ lập tức khởi động tiến trình đảo ngược phần lớn chương trình nghị sự của ông Netanyahu.

Bên cạnh đó, với xuất thân là người Do Thái sùng đạo, ông Kahana phù hợp với nỗ lực của ông Eisenkot nhằm thành lập một liên minh rộng rãi, bao gồm từ những người theo chủ nghĩa tự do thế tục đến những nhân vật bảo thủ về tôn giáo.