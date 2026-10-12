Israel tái định hình giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI

Theo Hội đồng Giáo dục Đại học Israel, khoảng 350.900 sinh viên dự kiến theo học tại 57 cơ sở giáo dục đại học trong năm học 2026–2027, tăng 2,1% so với năm trước. Các ngành y khoa, nha khoa, chăm sóc sức khỏe, kiến trúc và kỹ thuật tiếp tục thu hút đông sinh viên.

Người dân đi dạo trên đường phố Israel. Ảnh: Vũ Hội - Pv TTXVN tại Tel Aviv

Trong lĩnh vực công nghệ, các chương trình khoa học dữ liệu, AI và kỹ thuật dữ liệu hiện có 2.259 sinh viên. Israel đã phê duyệt thêm 6 chương trình đào tạo cấp bằng về AI, dự kiến tuyển khoảng 800 sinh viên trong năm học mới. Trong khi đó, số sinh viên theo học các ngành toán học, thống kê và khoa học máy tính giảm 7,4%, phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn ngành học.

Đào tạo y khoa cũng được mở rộng với 1.560 sinh viên dự kiến nhập học trong năm học 2026–2027, hướng tới mục tiêu 1.700 sinh viên trong năm tiếp theo. Israel đồng thời thành lập thêm các khoa y tại Đại học Reichman, Đại học Haifa và Viện Khoa học Weizmann, triển khai chương trình đào tạo trợ lý bác sĩ đầu tiên nhằm bổ sung nhân lực cho hệ thống y tế.

Để hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo công nghệ, Israel dự kiến đầu tư khoảng 490 triệu shekel (160 triệu USD) trong giai đoạn 2026–2028 để xây dựng hạ tầng siêu máy tính phục vụ AI. Một số cơ sở giáo dục cũng được nâng cấp hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học tại các khu vực.

Hệ thống đại học nước này còn phải thích ứng với tác động của xung đột quân sự. Trong năm học trước, khoảng 70.000 sinh viên, tương đương 20,4% tổng số, tham gia lực lượng dự bị. Các trường đã điều chỉnh chương trình và triển khai biện pháp hỗ trợ để hạn chế gián đoạn học tập.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), khoảng 61% sinh viên Israel hoàn thành chương trình cử nhân đúng thời hạn, cao hơn mức trung bình 43% của các nước thành viên. Phụ nữ chiếm 58,6% tổng số sinh viên đại học, cho thấy sự tham gia đáng kể của nữ giới trong giáo dục bậc cao.