Israel: Sự cố trên máy bay của Flydubai là âm mưu tấn công khủng bố

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 30/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một trong hai phi công trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai đến Tel Aviv đã lên kế hoạch đâm máy bay và sát hại hành khách, nhưng thảm họa lớn đã được ngăn chặn.

Thủ tướng đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng khác.

Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở 174 hành khách, đa số là người Israel, trong đó có 27 trẻ em, đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi máy bay phát tín hiệu khẩn cấp, ban đầu được cho là do vụ ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái.

Israel đã điều các máy bay chiến đấu để ứng phó tình huống.

Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với một hành khách người Israel, người đã đột nhập vào buồng lái khi máy bay bắt đầu lao xuống và tìm cách ngăn phi công đang cố gắng cho máy bay hạ cánh. Một thành viên phi hành đoàn cũng đã vào buồng lái và đã kiểm soát được máy bay.

Trong thông điệp video, ông Netanyahu “ca ngợi những người hùng này đã thể hiện sự tháo vát và lòng dũng cảm phi thường. Họ đã cứu sống nhiều người và đã ngăn chặn một thảm họa lớn."

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết: "Một vụ tấn công khủng bố thánh chiến đã bị ngăn chặn chỉ nhờ vào sự anh hùng của một số hành khách người Israel."

Hiện viên phi công bị cáo buộc đâm đồng nghiệp của mình đã bị bắt giữ và hiện đang bị chính quyền Saudi Arabia thẩm vấn.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, sự cố đã ảnh hưởng tuyến hàng không quan trọng của Israel do hãng hàng không này hiện là một trong những nhà khai thác quốc tế lớn tại sân bay Ben Gurion, với khoảng 10 chuyến bay mỗi ngày giữa Dubai và Israel.

Hãng duy trì các chuyến bay tới Israel trong 3 năm qua, kể cả trong nhiều giai đoạn xung đột khiến một số hãng hàng không châu Âu và Bắc Mỹ tạm ngừng khai thác.

Nhờ mạng lưới kết nối qua sân bay quốc tế Dubai, tuyến bay này cũng trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng để hành khách Israel tiếp tục hành trình tới các điểm đến ở châu Á và châu Đại Dương, bên cạnh lượng khách tới Dubai với mục đích du lịch.

Cơ quan tình báo Mossad, Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Bộ Giao thông Israel đang tham gia điều tra sự cố này./.