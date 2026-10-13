Israel sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 13/10, hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo có bom trên máy bay, lực lượng chức năng đã lập tức yêu cầu sơ tán toàn bộ hành khách và triển khai kiểm tra an ninh đối với máy bay nhằm đánh giá tình hình thực tế và loại trừ nguy cơ mất an toàn.

Theo báo The Jerusalem Post, đánh giá ban đầu nhận định vụ việc là báo động giả./.