Israel siết chặt kiểm soát Bờ Tây trước ngày bầu cử

Binh sỹ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội Israel ngày 25/10 thông báo đóng cửa các cửa khẩu đường bộ tại Bờ Tây trong ngày 27/10, thời điểm nước này tổ chức bầu cử Quốc hội, đồng thời hạn chế việc đi lại của lao động Palestine trong những ngày trước đó.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Israel tăng cường chiến dịch quân sự tại thành phố Hebron sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng và 3 người bị thương hôm 23/10.

Theo quân đội Israel, phần lớn lao động Palestine có giấy phép sẽ không được vào các khu dân cư của Israel tại Bờ Tây để làm việc trong hai ngày 25 và 26/10; các cửa khẩu vào Israel sẽ đóng cửa cho đến sau ngày bầu cử.

Lực lượng Israel cho biết đã triển khai hoạt động tại hơn 400 địa điểm và bắt giữ 40 người Palestine bị cáo buộc có liên hệ với các phong trào Hamas hoặc Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Chiến dịch tại Hebron đã khiến hàng trăm gia đình Palestine phải rời nhà. Hãng thông tấn Palestine WAFA đưa tin hơn 200 gia đình, tương đương khoảng 2.500 người, đã phải sơ tán khỏi các khu vực al-Jilda và Ain Deir Baha trong ba ngày qua. Lực lượng Israel cũng phá dỡ một số công trình và bắt giữ 20 người tại khu vực Hebron, theo WAFA.

Quân đội Israel khẳng định chiến dịch nhằm phá dỡ cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động bị coi là khủng bố và ngăn chặn các vụ tấn công tiếp theo. Lực lượng này nói người dân được phép tạm thời rời khỏi khu vực qua các điểm kiểm soát, đồng thời cho rằng những công trình bị phá dỡ gây ra mối đe dọa an ninh hoặc được xây dựng trái phép.

Trong khi đó, tổ chức nhân quyền Israel B'Tselem lên án kế hoạch di dời cưỡng bức người Palestine và việc phá hủy nhà cửa trên diện rộng.

Diễn biến xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel, trong bối cảnh an ninh và cách điều hành của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trở thành những vấn đề trọng tâm. Hôm 24/10, hàng nghìn người đã biểu tình tại Tel Aviv phản đối chính phủ.

Cuộc tuần hành do Hội đồng Tháng 10, tổ chức đại diện các gia đình có người thiệt mạng hoặc bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, tổ chức./.