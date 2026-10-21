Israel siết an ninh hàng không, các chuyến bay tới Maroc và Nhật Bản gặp trở ngại

Hành khách tại sân bay Ben Gurion ở gần Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Sau khi Israir thông báo hồi tuần trước về việc tạm dừng các chuyến bay trên đường bay Tel Aviv – Marrakesh, hãng hàng không Arkia cũng đã ngừng bán vé cho đường bay này cho đến khi có thông báo mới, theo chỉ thị của các cơ quan an ninh Israel. Arkia cho biết: “Công ty đang liên hệ với các cơ quan chức năng và giới chức an ninh liên quan, xem xét khả năng tiếp tục khai thác đường bay cũng như những hệ quả đối với các vé đã bán”.

Arkia bắt đầu khai thác các chuyến bay tới Marrakesh từ tháng 8/2025 và hiện đang đánh giá khả năng duy trì đường bay này trong thời gian tới. Nếu giới chức Israel quyết định cuối cùng về việc đình chỉ các chuyến bay của hãng hàng không Israel tới Maroc (Ma-rốc), Arkia sẽ xem xét những phương án thay thế, chẳng hạn như khai thác chuyến bay thông qua các đối tác thương mại hoặc sử dụng máy bay thuê kèm tổ bay.

Trong khi đó, chỉ 3 tuần trước, Israir còn thông báo kế hoạch mở rộng hoạt động tại Maroc. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị tạm hoãn hồi tuần trước “sau sự cố trên chuyến bay của flydubai và các chỉ thị an ninh mới được ban hành sau sự việc”.

Dù nguyên nhân và bối cảnh khác nhau, đường bay Tel Aviv – Marrakesh không phải là tuyến duy nhất mà Arkia ngừng bán vé trong tháng này.

Tháng 6 vừa qua, Arkia thông báo sẽ mở đường bay thẳng tới Tokyo (Nhật Bản) từ tháng 10, tiếp bước hãng hàng không El Al. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần trước, hãng cho biết một số chuyến bay tới Tokyo sẽ bị hủy.

Arkia giải thích: “Đáng tiếc, bất chấp những nỗ lực đáng kể mà công ty đã thực hiện với các cơ quan chức năng Nhật Bản, phía Nhật Bản hiện chưa cho phép khai thác các chuyến bay này bằng máy bay thuê kèm tổ bay (wet lease) – hình thức mà Arkia đang sử dụng cho một số chuyến bay tới các điểm đến khác trên thế giới”.

Trong khi đó, những vướng mắc liên quan đến hoạt động của các hãng hàng không Israel tại Dubai vẫn chưa được giải quyết. Các bên chưa đạt được thỏa thuận đáp ứng yêu cầu của cơ quan an ninh Israel, qua đó cho phép nối lại các chuyến bay tới điểm đến này.