Israel sẽ chế tạo phiên bản thông thường của tên lửa hạt nhân Jericho 2 để tấn công Iran?

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) được cho là đang sở hữu từ 25 đến 100 tên lửa đạn đạo tầm trung thuộc dòng Jericho 2 chuyên dùng để thực hiện đòn tấn công hạt nhân, vũ khí này theo nhận xét tương đương Oreshnik của Nga.

Mặc dù Jericho 2 được thiết kế chỉ để mang vũ khí hạt nhân, nhưng mới đây có thông tin cho rằng giới chức quân sự Israel đang xem xét phương án tăng số lượng tên lửa thuộc dòng này, đồng thời chế tạo các đầu đạn thông thường để tấn công Iran.

Mặc dù vậy theo cổng thông tin ESUT, lãnh đạo Không quân Israel (IAF) đã thuyết phục giới lãnh đạo cao nhất của đất nước rằng, các máy bay chiến thuật và vũ khí chính xác hiện có, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, là hoàn toàn đủ để tấn công Iran.

Do vậy họ cho rằng không cần thiết phải tăng số lượng tên lửa thuộc dòng Jericho 2 hiện có, bởi ngoài giá thành cao thì còn những rào cản khác không thể bỏ qua.

Israel không gặp vấn đề gì về công nghệ hay tài chính để tạo ra phiên bản thông thường của Jericho 2, nhưng vẫn có những phản đối về mặt lý thuyết, chủ yếu liên quan đến hiệu quả tác chiến.

Mặc dù tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) có thể mang đầu đạn khối lượng lớn với sức mạnh hủy diệt cao, nhưng độ chính xác của chúng lại không đạt yêu cầu, vì vậy tốt hơn hết là nên dựa vào lực lượng không quân chiến thuật mang bom và tên lửa hành trình.

Cần nói thêm, hệ thống tên lửa Jericho 2 của Israel được giữ bí mật đến mức hiện vẫn chưa có bất kỳ bức ảnh chính xác nào về chúng được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Chỉ có những hình ảnh đồ họa gần đúng và một số bức ảnh cũ về bệ phóng tên lửa đẩy vũ trụ Shavit 2, được chế tạo dựa trên tên lửa đạn đạo tầm trung Jericho 2.

Truyền thông quốc tế tin rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện đang sở hữu 2 loại tên lửa thuộc dòng Jericho bao gồm Jericho 2 với tầm bắn tối đa 1.500 km và Jericho 3 có cự ly tác chiến 4.500 km.

Hiện tại các tên lửa Jericho 2 được cho là đóng quân tại căn cứ Sdot-Micha ở miền Trung Israel, gần khu vực từng xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa do lực lượng Hamas tiến hành hồi năm 2023.

Mức độ bí mật xung quanh kho vũ khí tên lửa đạn đạo tầm trung của Israel chưa cho phép các chuyên gia quân sự quốc tế xác định rõ ràng khả năng các tên lửa Jericho mới có đang được sản xuất hay không.

Bên cạnh đó, vẫn chưa rõ liệu những quả đạn này hiện tại không chỉ tồn tại ở phiên bản cố định mà đã bao gồm cả biến thể di động hay chưa.