Israel sẵn sàng cho vòng đối đầu mới với Iran, Mỹ vẫn cân nhắc một động thái

Israel hoàn tất các phương án phòng thủ và tiến công, sẵn sàng cho khả năng tái diễn xung đột với Iran. (Nguồn: Axios)

Trong khi đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper đã trình Tổng thống Donald Trump các phương án quân sự nhằm nối lại chiến dịch tấn công. Song, Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo các nguồn tin giấu tên được báo Yedioth Ahronoth dẫn lại, Israel đã nhiều lần tổ chức diễn tập với sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu.

Các máy bay này di chuyển qua không phận Syria và Iraq, hướng về Iran để mô phỏng những lộ trình có thể sử dụng trong một chiến dịch tấn công.

Cùng với hoạt động diễn tập, 10 máy bay vận tải quân sự Mỹ đã tới các căn cứ không quân Israel trong những ngày gần đây, mang theo trang thiết bị quân sự phục vụ hoạt động tăng cường lực lượng tại khu vực.

Tuy nhiên, Washington vẫn phải cân nhắc mục tiêu chiến lược của một chiến dịch quân sự mới.

Theo các nguồn tin, những cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân, hệ thống tên lửa và năng lực quân sự của Iran chưa chắc có thể làm sụp đổ chính quyền Tehran hoặc buộc nước này thay đổi chính sách.

Trong bối cảnh đó, Mỹ có thể sử dụng sức ép quân sự để thúc đẩy Tehran chấp nhận một thỏa thuận với các điều khoản có lợi hơn cho Washington.

(theo Anadolu)