Israel ra mắt tên lửa hành trình mạnh mẽ với đầu đạn nặng 450 kg

Tên lửa này được trang bị đầu đạn nặng khoảng 450 kg và tương thích với các bệ phóng trên không, trên bộ và trên biển, được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược có giá trị cao trong môi trường khắc nghiệt.

Như trang Naval News đã làm rõ, Super Ice được chế tạo dựa trên công nghệ ICE Breaker và có đầu đạn mạnh mẽ tương thích với bom hàng không Mk 83 của Mỹ.

Tên lửa có thể được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, mang lại tính linh hoạt tối đa trong hoạt động. Khả năng của nó bao gồm điều hướng tự động, bay bám địa hình ở độ cao thấp, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và tấn công chính xác nhiều loại mục tiêu.

Hệ thống dẫn đường quang điện tử của tên lửa sử dụng công nghệ khớp ảnh độ chính xác cao. Super Ice còn cung cấp khả năng tấn công ở khoảng cách an toàn so với mục tiêu, dựa trên các công nghệ đã được chứng minh của Rafael, đặc biệt là dòng tên lửa ICE Breaker.

Super Ice bổ sung cho kho vũ khí gồm có ICE Breaker và Sea Breaker, mở rộng danh mục tên lửa hành trình dẫn đường chính xác tầm xa của công ty.

ICE Breaker - một tên lửa hành trình thế hệ thứ năm với tầm bắn mở rộng và độ chính xác vượt trội, hiện đang được giao cho khách hàng trên toàn thế giới.

Nhờ kiến ​​trúc chung, Super Ice hoàn toàn tương thích với các hệ thống phóng, cơ sở hạ tầng lập kế hoạch nhiệm vụ và hậu cần của dòng sản phẩm này, cho phép khách hàng mở rộng khả năng, đồng thời tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có và tối ưu hóa chi phí vòng đời.

"Đây là giải pháp lý tưởng cho cuộc tấn công tầm xa nhằm vào những mục tiêu có giá trị cao, bao gồm cả hệ thống phòng không".

"Super Ice tiếp tục truyền thống đáng tự hào được bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước với dòng tên lửa POPEYE và phản ánh sự xuất sắc về kỹ thuật và sự đổi mới", Giáo sư Yuval Steinitz - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Rafael cho biết.

Theo dữ liệu công khai, tầm bắn của tên lửa Sea Breaker trong khoảng 300 km, và đầu đạn nặng 113 kg. Trong khi đó ICE Breaker vẫn giữ nguyên sức công phá của đầu đạn, có tầm bắn xa hơn 300 km.

Thông số kỹ thuật chính xác của Super Ice không được tiết lộ, nhưng các ước tính cho biết tầm bắn của nó vượt quá 300 km, và tốc độ ở mức Mach 0.8 - 0.9 (980 - 1.100 km/h).

Như vậy, cả 3 tên lửa đều thuộc lớp hành trình cận âm. Chúng không phải hệ thống siêu thanh, mà là vũ khí "thông minh", được thiết kế với khả năng tàng hình, bay ở độ cao thấp và tự hành.

Super Ice đánh dấu một bước tiến vượt bậc về sức mạnh sát thương. Trong khi vẫn duy trì hoặc vượt trội hơn tầm bắn và tốc độ của thế hệ cũ, nhờ mang đầu đạn nặng gấp 4 lần, khiến nó đặc biệt hiệu quả chống lại các mục tiêu kiên cố, bao gồm cả hệ thống phòng không.

ICE Breaker (phóng từ trên không) và Sea Breaker (phóng từ biển/đất liền) có tầm bắn (300 km) và tốc độ (dưới âm cao) tương tự nhau. Sự khác biệt giữa chúng chủ yếu nằm ở bệ phóng và một số đặc điểm thiết kế (ví dụ Sea Breaker sử dụng tầng đẩy khởi tốc).