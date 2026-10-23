Israel phong tỏa toàn diện Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Người dân tại trại tị nạn Tulkarm ở Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp đánh giá tình hình an ninh với các quan chức quân đội và tình báo cấp cao, ông Netanyahu cho biết đã chỉ thị lập tức phong tỏa thành phố Hebron của người Palestine. Các lực lượng Israel cũng đang tiến hành chiến dịch bắt giữ trên quy mô lớn tại nhiều khu vực ở Bờ Tây.

Trước đó, quân đội Israel cho biết hai người Palestine đi ôtô đến một nút giao thông gần khu định cư Kiryat Arba, cách thành phố Hebron hơn 2 km, rồi nổ súng khiến 5 người Israel bị thương.

Hai người Palestine này sau đó đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với binh sỹ Israel. Quân đội Israel cho biết khu vực xảy ra vụ việc đã bị phong tỏa, trong khi lực lượng an ninh tiếp tục truy tìm các nghi phạm có thể liên quan. Chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực tại Bờ Tây gia tăng với các chiến dịch truy quét của quân đội Israel và các vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine, khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), trong tháng 10/2026, các cuộc tấn công do lực lượng an ninh Israel và người định cư Israel tiến hành đã khiến 5 người Palestine thiệt mạng và hơn 240 người bị thương tại Bờ Tây.

Kể từ đầu năm 2026, đã có 2.060 vụ tấn công của người định cư Israel gây thương vong hoặc làm hư hại tài sản cho người Palestine./.