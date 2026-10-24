Israel phong tỏa toàn diện Bờ Tây, cân nhắc mở chiến dịch quân sự quy mô lớn chưa từng có

Israel phong tỏa toàn diện Bờ Tây sau các vụ tấn công khiến binh sĩ nước này thương vong. (Nguồn: Getty Images)

Báo Times of Israel đưa tin, trong tuyên bố sau cuộc họp đánh giá tình hình an ninh với các quan chức quân đội và tình báo cấp cao, ông Netanyahu yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phong tỏa sau khi quân đội Israel cho biết, hai người Palestine đi ô tô đến một nút giao thông gần khu định cư Kiryat Arba, gần Hebron, rồi nổ súng.

Hai người này sau đó bị binh sĩ Israel bắn tử vong trong cuộc đấu súng. Khu vực xảy ra vụ việc đã bị phong tỏa, trong khi lực lượng an ninh tiếp tục truy tìm những người có thể liên quan. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trong chuyến thị sát hiện trường cùng các thành viên chính phủ, ông Netanyahu cho biết đang phối hợp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xem xét kế hoạch mở mộf chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Bờ Tây, với mức độ chưa từng có kể từ năm 1967.

Thủ tướng Israel xác nhận, quân đội đã sẵn sàng cho kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự này, song thời điểm triển khai sẽ được quyết định sau. Giai đoạn đầu có thể bao gồm sơ tán cư dân tại một số khu vực ở Hebron, khám xét từng ngôi nhà và phá hủy các cơ sở mà Israel cho là hạ tầng phục vụ hoạt động khủng bố.

Theo ông Netanyahu, quân đội có thể áp dụng mô hình từng được triển khai tại các trại tị nạn ở phía Bắc Bờ Tây từ tháng 1/2025. Theo Liên hợp quốc, chiến dịch này đã khiến hàng nghìn người Palestine phải rời bỏ nơi sinh sống.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh bạo lực tại Bờ Tây gia tăng kể từ khi xung đột Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, với các chiến dịch truy quét của quân đội Israel, hoạt động mở rộng khu định cư và những vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), trong tháng 10/2026, lực lượng an ninh Israel và người định cư Israel đã khiến 5 người Palestine thiệt mạng và hơn 240 người bị thương tại Bờ Tây. Kể từ đầu năm 2026, đã có 2.060 vụ tấn công của người định cư Israel gây thương vong cho người Palestine hoặc làm hư hại tài sản.

Việc Israel tăng cường các biện pháp an ninh và cân nhắc mở chiến dịch quân sự quy mô lớn diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10. Trước đó, chính phủ Israel đã cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công do những lực lượng mà nước này coi là “kẻ thù” tiến hành trong thời gian trước bầu cử.