Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ đấu súng căng thẳng trước thềm bầu cử

Quân đội Israel cho biết những tay súng được trang bị súng trường M16 và súng lục

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội mang tính quyết định đối với tương lai chính trị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Theo quân đội Israel, vụ đấu súng xảy ra sáng 23-10 tại một chốt kiểm soát gần Hebron ở Bờ Tây.

Hai tay súng Palestine được cho là đã nổ súng nhằm vào lực lượng Israel và dân thường. Sau cuộc đấu súng kéo dài, cả hai bị lực lượng an ninh Israel bắn chết.

Các nguồn tin y tế Israel cho biết, ít nhất 5 người Israel bị thương. Một số nguồn truyền thông sau đó xác nhận có binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công.

Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp khẩn với nội các an ninh và ra lệnh cho quân đội phong tỏa thành phố Hebron, đồng thời áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn khu vực Bờ Tây.

"Tôi biểu dương các binh sĩ đã hành động quyết đoán và ngăn chặn một vụ tấn công lớn", ông Netanyahu tuyên bố.

Ông cho biết lực lượng an ninh sẽ đẩy mạnh hoạt động truy quét và bắt giữ các đối tượng bị nghi liên quan.

Lực lượng Israel tuần tra tại Hebron sau vụ đấu súng

Quân đội Israel đã triển khai các chiến dịch truy lùng tại Hebron, khám xét nhà ở và tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Một số tuyến đường ra vào thành phố bị phong tỏa, trong khi các biện pháp hạn chế đi lại được siết chặt.

Trung tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết: “Đây là một cuộc tấn công nghiêm trọng. Một lượng lớn đạn dược đã được tìm thấy trong xe của các tay súng tại hiện trường, chiếc xe này dự định được sử dụng để thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn hơn”.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử ngày 27-10, khi cuộc đua giữa các đảng phái tại Israel đang diễn ra căng thẳng.

Trước đó, ông Netanyahu nhiều lần cảnh báo các nhóm vũ trang Palestine có thể tìm cách tiến hành các vụ tấn công nhằm tác động tới tình hình chính trị trong nước.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với người Palestine ở Bờ Tây.

Khu vực Bờ Tây thời gian gần đây gia tăng các vụ bạo lực giữa lực lượng Israel, người định cư Do Thái và người Palestine, khiến căng thẳng tiếp tục leo thang trước thềm cuộc bầu cử.

Theo Telegraph, AP