Israel phô trương sức mạnh, tiêm kích bay rầm rập sát biên giới Iran

Fox News đưa tin máy bay chiến đấu của Israel bay về phía Iran như một phần của cuộc tập trận, song không nêu thêm chi tiết và không tiết lộ nguồn tin. Theo biên tập viên Trey Yingst, tiêm kích Israel “bay về hướng Iran, qua không phận Syria và Iraq”.

Nhiều bài đăng trên mạng xã hội cũng cho rằng một số máy bay chiến đấu, có thể là của Israel được nghe thấy trên khu vực biên giới giữa Iraq và Iran.

Máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Israel. (Ảnh: Getty)

“Nhiều nguồn tin tại miền tây Iran tiết lộ họ nghe thấy tiếng của khoảng 20 - 30 máy bay chiến đấu bay ở tầm thấp gần biên giới với Iraq. Tuy nhiên, họ không rõ đây là máy bay của Iran hay Israel. Có lẽ đó là sự kết hợp của cả hai”, AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, loan tin.

Trang tin Axios dẫn lời quan chức Mỹ và Israel xác nhận hàng chục tiêm kích Israel tham gia diễn tập ở địa điểm cách nước này gần 1.300 km trong ngày 19/10 với sự hỗ trợ từ nhiều máy bay tiếp dầu. Lộ trình của biên đội tương tự kịch bản cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran với đường bay qua không phận Syria và Iraq. Các chiến đấu cơ Israel chỉ quay đầu trở về khi gần đến biên giới Iraq - Iran.

Một số quan chức Israel và Mỹ cho rằng, đây không phải là hoạt động bất thường và chủ yếu nhằm mục đích răn đe Iran nhưng có thể dẫn đến tính toán sai lầm, gây ra phản ứng từ phía Iran và làm xung đột Trung Đông bùng phát trở lại.

Theo nhiều quan chức Mỹ, quân đội Israel nắm rõ hệ thống phòng không Iran sẽ phát hiện ra đợt xuất kích. Chính vì vậy, trước khi triển khai lực lượng, Israel thông báo cho Mỹ và mô tả đây là cuộc diễn tập nhằm phô trương sức mạnh, ngăn chặn Iran mở chiến dịch tập kích Israel trước thềm bầu cử.

Hiện tại, giới chức Israel, Mỹ và Iran đều chưa bình luận về thông tin trên.

Quân đội Mỹ và Israel cũng được cho đang xây dựng kế hoạch cụ thể cho cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth có cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Israel hồi đầu tháng 10 để thảo luận về cuộc tấn công mới.

Mục tiêu trong chiến dịch lần này có thể bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, cơ sở hạt nhân và kho tên lửa, máy bay không người lái của Iran.