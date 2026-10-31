Israel: Phe đối lập cân nhắc khôi phục cơ chế bầu trực tiếp thủ tướng

Cử tri Israel vẫy cờ ngoài phòng bỏ phiếu tại Tel Aviv. (Ảnh: Getty Images)

Times of Israel ngày 31/10 cho biết các đảng đối lập tại Israel đang xem xét thúc đẩy dự luật khôi phục cơ chế bầu trực tiếp thủ tướng, nhằm tạo điều kiện thành lập chính phủ thiểu số mà không cần sự ủng hộ của các đảng Arab.

Theo đề xuất, cử tri có thể trực tiếp bầu thủ tướng, độc lập với cuộc bầu cử Quốc hội, qua đó có thể tháo gỡ thế bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử ngày 27/10, khi cả liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phe đối lập đều không giành được đa số ghế tại Knesset (Quốc hội Israel).

Về lý thuyết, cơ chế này cho phép ứng cử viên đắc cử thủ tướng thành lập chính phủ thiểu số mà không cần nắm đa số ghế tại Quốc hội.

Trước đó, ông Netanyahu cũng từng đưa ra đề xuất tương tự sau cuộc bầu cử tháng 3/2021, khi các nỗ lực thành lập chính phủ liên minh của ông rơi vào bế tắc.

Theo luật hiện hành của Israel, chính phủ mới phải được Quốc hội gồm 120 ghế bỏ phiếu tín nhiệm trước khi tuyên thệ nhậm chức. Vì vậy, việc khôi phục cơ chế bầu trực tiếp thủ tướng đòi hỏi sửa đổi luật, với sự ủng hộ của ít nhất 61 nghị sĩ.

(theo Times of Israel)