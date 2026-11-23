Công cụ này khắc phục một lỗ hổng trong quá trình sàng lọc, qua đó góp phần tăng cường an toàn trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Nghiên cứu do Giáo sư Rami Puzis và Giáo sư Isana Veksler-Lublinsky chủ trì, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu thuộc một số doanh nghiệp và Đại học Rice của Mỹ. Kết quả được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Hiện nhiều phòng thí nghiệm đặt mua các đoạn ADN tổng hợp qua mạng để phục vụ nghiên cứu. Trước khi sản xuất, các nhà cung cấp kiểm tra đơn hàng, đối chiếu với cơ sở dữ liệu về những trình tự di truyền nguy hiểm nhằm ngăn nguy cơ bị lợi dụng để tạo độc tố. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy phương pháp kiểm tra từng đoạn ADN riêng lẻ có thể bỏ sót những trình tự đáng ngờ được chia thành nhiều đoạn ngắn trong cùng một đơn hàng.

Thuật toán mới, mang tên GED, xem xét đơn hàng như một tổng thể và đánh giá mức độ khó khăn để ghép các đoạn ADN thành một trình tự có khả năng tạo độc tố đã biết. Cách tiếp cận này giúp nhận diện rủi ro bị che giấu mà các công cụ kiểm tra từng đoạn riêng biệt có thể bỏ qua.

Trong bộ dữ liệu thử nghiệm của nghiên cứu, GED phân biệt chính xác toàn bộ các trình tự an toàn với những trình tự được che giấu, không đưa ra cảnh báo nhầm. Đây là kết quả đáng chú ý bởi các đoạn ADN ngắn cũng có thể xuất hiện trong những gene vô hại, khiến việc sàng lọc dễ phát sinh cảnh báo sai.

Giáo sư Puzis cho biết nghiên cứu nhằm chủ động phát hiện lỗ hổng, giúp các doanh nghiệp công nghệ sinh học hoàn thiện hệ thống bảo vệ trước khi bị các đối tượng xấu lợi dụng. Công trình tập trung đánh giá khả năng của các công cụ sàng lọc, không ghi nhận trường hợp thực tế đã sản xuất độc tố bằng phương thức được khảo sát.

Nhóm nghiên cứu đã chuyển bộ dữ liệu thử nghiệm cho các tổ chức quốc tế xây dựng tiêu chuẩn an toàn nhằm hỗ trợ cải thiện quy trình kiểm tra ADN tổng hợp. Công trình nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu an ninh mạng thuộc Đại học Ben-Gurion và Bộ Đổi mới, khoa học và công nghệ Israel.